Археологи нашли два меча викингов на старом кладбище

Шведские археологи во время раскопок наткнулись на ценную находку.

Археологи из шведской организации Arkeologerna нашли мечи эпохи викингов в районе Вестманланд, недалеко от коммуны Чепинг.

Об этом пишет Heritage Daily.

Место содержит 100 могил и 2 кургана. Когда раскопали полностью одну из мельниц неподалеку от коммуны Чепинг, нашли в нем большой тайник стеклянных бусин. А внутри него археологи увидели два меча викингов, расположенных вертикально.

Кроме того, во время раскопок были обнаружены обожженные кости животных и остатки людей. Археологи увидели когти медведя и части гребешка. Также был игрушечный предмет. В ходе исследования района были обнаружены доказательства раннего заселения. Имелись остатки сельскохозяйственного земледелия бронзового или раннего железного века.

Район Вестманланда остается ценным для исследователей истории. Ранее здесь уже находили мечи времен викингов – около 20 штук. Однако впервые обнаружили девственные мечи в одном захоронении.

Ранее стало известно, что жительница Лондона Лара Майклм во время прогулки обнаружила меч XVI века в грязи на берегу Темзы.

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