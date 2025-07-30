Ученые в шоке - в гробнице обнаружили дверь, через которую душа шла в другой мир / © Associated Press

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Археологи обнаружили «дверь в загробный мир» в древнеегипетской гробнице в поселке Саккара, расположенном в Египте.

Об этом говорится в материале Mirror.

Ученые совершили важное открытие в древнеегипетской гробнице возраста около 4400 лет, которая, вероятно, принадлежала неизвестному ранее принцу по имени Усрефре. Находка проливает свет на ранее неизвестную страницу истории Египта и поражает своими масштабами.

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Археологи нашли большую гранитную дверь внутри гробницы Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Во время раскопок в некрополе под руководством бывшего министра по делам древностей доктора Захи Хавасса ученые обнаружили массивную розово-гранитную «ложную» дверь высотой 4,5 м и шириной 1,15 м. Хотя она напоминает обычную дверь, она не открывалась — ее предназначение было символическим: древние египтяне верили, что через нее душа умершего могла переходить в потусторонний мир.

В гробнице также хранилась статуя из черного гранита высотой 1,17 м. Фото Ministry of Tourism and Antiquities

На двери выгравированы иероглифы, перечисляющие титулы принца Усрефре: Наследный князь, Наместник регионов Бут и Нехебет, Царский писарь, Министр, Судья и Жрец-хоругвеносец. Эти титулы придают важность личности, о существовании которой наука раньше не знала. Согласно надписям, Усрефре был сыном фараона Усеркaфа — основателя V династии.

Врач Мелани Питкин из Кембриджского университета объяснила, что подобная ложная дверь играла роль порталов для «ка» — жизненной силы умершего. Родственники и жрецы приносили туда подношения, читали имена умерших, и считалось, что «ка» собирает эти дары, чтобы существовать в потустороннем мире.

Кроме дверей, археологи обнаружили:

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13 кресел с высокими спинками из того же розового гранита;

жертвенный стол из красного гранита.

черную гранитную статую высотой 1,17м.

Поскольку розовый гранит — редкий материал, добываемый в Асуане в 650 км от Саккары, ученые предполагают, что гробница принадлежала представителю высшей прослойки элиты.

Это открытие подчеркивает, насколько важно было для египтян представление о посмертной жизни и как много усилий и ресурсов они вкладывали в подготовку к ней.

Напомним, также была раскрыта тайна наскальных рисунков. Ученые, в частности, ответили, почему древние люди изображали лосей как монстров.

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