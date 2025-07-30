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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Археологи нашли "дверь в потусторонний мир" — уникальное открытие в гробнице неизвестного принца

Во время раскопок в некрополе ученые обнаружили массивную дверь высотой 4,5 м и шириной 1,15 м.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Археологи нашли "дверь в потусторонний мир" — уникальное открытие в гробнице неизвестного принца

Ученые в шоке - в гробнице обнаружили дверь, через которую душа шла в другой мир / © Associated Press

Археологи обнаружили «дверь в загробный мир» в древнеегипетской гробнице в поселке Саккара, расположенном в Египте.

Об этом говорится в материале Mirror.

Ученые совершили важное открытие в древнеегипетской гробнице возраста около 4400 лет, которая, вероятно, принадлежала неизвестному ранее принцу по имени Усрефре. Находка проливает свет на ранее неизвестную страницу истории Египта и поражает своими масштабами.

Археологи нашли большую гранитную дверь внутри гробницы Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Археологи нашли большую гранитную дверь внутри гробницы Фото Ministry of Tourism and Antiquities

Во время раскопок в некрополе под руководством бывшего министра по делам древностей доктора Захи Хавасса ученые обнаружили массивную розово-гранитную «ложную» дверь высотой 4,5 м и шириной 1,15 м. Хотя она напоминает обычную дверь, она не открывалась — ее предназначение было символическим: древние египтяне верили, что через нее душа умершего могла переходить в потусторонний мир.

В гробнице также хранилась статуя из черного гранита высотой 1,17 м. Фото Ministry of Tourism and Antiquities

В гробнице также хранилась статуя из черного гранита высотой 1,17 м. Фото Ministry of Tourism and Antiquities

На двери выгравированы иероглифы, перечисляющие титулы принца Усрефре: Наследный князь, Наместник регионов Бут и Нехебет, Царский писарь, Министр, Судья и Жрец-хоругвеносец. Эти титулы придают важность личности, о существовании которой наука раньше не знала. Согласно надписям, Усрефре был сыном фараона Усеркaфа — основателя V династии.

Врач Мелани Питкин из Кембриджского университета объяснила, что подобная ложная дверь играла роль порталов для «ка» — жизненной силы умершего. Родственники и жрецы приносили туда подношения, читали имена умерших, и считалось, что «ка» собирает эти дары, чтобы существовать в потустороннем мире.

Кроме дверей, археологи обнаружили:

  • 13 кресел с высокими спинками из того же розового гранита;

  • жертвенный стол из красного гранита.

  • черную гранитную статую высотой 1,17м.

Поскольку розовый гранит — редкий материал, добываемый в Асуане в 650 км от Саккары, ученые предполагают, что гробница принадлежала представителю высшей прослойки элиты.

Это открытие подчеркивает, насколько важно было для египтян представление о посмертной жизни и как много усилий и ресурсов они вкладывали в подготовку к ней.

Напомним, также была раскрыта тайна наскальных рисунков. Ученые, в частности, ответили, почему древние люди изображали лосей как монстров.

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