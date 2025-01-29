Археологи нашли дворец последнего короля англосаксов: при чем здесь туалет и 1000-летний гобелен

Последний англосаксонский король Гарольд в XI веке воевал с Нормандией и погиб в бою. Место его резиденции в Суссексе почти тысячу лет оставалось неизвестным, но сохранилось до наших дней.

Археологи утверждают, что обнаружили точное место, где был расположен дворец короля Гарольда Годвинсона в Суссексе. Из этого дворца последний король англосаксов в 1066 году отправился воевать с Нормандией и погиб в битве при Гастингсе.

Об этом пишет Daily Mail.

Как ни странно, эксперты сделали свои выводы на основании обнаруженного в 2006 году средневекового туалета в поместье в деревне Бошем в Западном Сассексе. Позднее они подтвердили свои предположения, обнаружив изображения сцен с королем на знаменитом гобелене из Байе.

"Эксперты, опираясь на новейшие доказательства того, что внутренние туалеты часто встречались в домах знати X и XI веков, теперь могут сузить круг предполагаемых мест до конкретного объекта — современного дома в прибрежной зоне деревни Бошем в Западном Сассексе. Это важный исторический прорыв, поскольку Бошем, где король Гарольд дал прощальный пир перед отплытием в Нормандию, занимает центральное место в повествовании гобелена из Байё, являясь одним из трёх мест — наряду с Вестминстером и Гастингсом, — показанных дважды", – говорится в публикации.

Гобелен из Байё, длина которого превышает длину олимпийского бассейна (около 68,3 метра), в самом начале содержит сцену пира в Бошеме. Затем следует изображение Гарольда, вытаскивающего стрелу из своего глаза. Следующая сцена показывает, как Гарольд был убит нормандским рыцарем.

Сцена на гобелене из Байо, где король Гарольд вынимает стрелу из глаза. Фото из открытых источников

"Туалет стал решающей подсказкой для поиска дворца короля Гарольда. Это было удивительно, но ванная комната в спальне могла быть только у представителей высшей знати. Дополнительными доказательствами стали наличие на территории поместья частной пристани, водяной мельницы, оленьего парка и церкви, что позволяет предположить, что оно принадлежало королевской семье. Конечно, туалет не был изображен на гобелене из Байё, но он должен был находиться прямо над лестницей из банкетного зала в спальне", – рассказал доктор Дункан Райт, старший преподаватель кафедры средневековой археологии в Университете Ньюкасла, который руководил поисками резиденции Гарольда в Бошеме.

Знаменитый гобелен из Байо повествует о завоевании Англии герцогом Нормандии Вильгельмом в 1066 году. Кульминацией гобелена является победа Вильгельма при Гастингсе, после которой он захватил королевскую резиденцию короля Гарольда.

Было известно, что поместье короля Гарольда находилось в деревне Бошем, но точное его расположение до сих пор было неизвестно. Однако жители Бошема часто высказывали подозрения, что дворец короля Гарольда когда-то стоял на месте частного дома рядом с церковью.

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Владельцы дома, пожелавшие остаться анонимными, в 2006 году поручили фирме West Sussex Archaeology исследовать их участок. В ходе раскопок был обнаружен древний туалет, а также несколько артефактов времен короля Гарольда. Среди археологических находок – нормандская керамика, серебряная брошь XI века и медное украшение для стремени. По мнению археологов, находки подтверждают, что в этом месте жили аристократы, которые могли себе позволить украшать лошадиную упряжь.

Теперь археологи и историки пришли к выводу, что туалет, частная пристань, церковь и остатки водяной мельницы четко указывает на королевскую резиденцию. Мост от резиденции, вероятно, вел к церкви Святой Троицы с солнечными часами, которая сохранилась до сих пор.

"В эпоху нормандского завоевания новый правящий класс вытеснил английскую аристократию, которая почти не оставила после себя физических следов. Это делает открытие в Бошеме чрезвычайно значимым", – пояснил соавтор исследования, профессор Оливер Крейтон из университета Эксетера.

Напомним, археологи нашли кольцо, которое было утеряно 1700 лет назад. Клад драгоценностей, которые охватывают период от бронзовой эры до средневековья, нашли во врем раскопок на северо-западе Франции.

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