Археологи нашли фекалии викинга – самые большие из когда-либо зарегистрированных экскрементов (фото)

В британском музее представлены фекалии викинга – самые большие задокументированные натуральные экскременты.

Как пишет ladbible.com, у них колоссальные 20 см длины и 5 см ширины.

Сообщается, что образец, которому более 1000 лет, был найден Йоркским археологическим фондом при раскопках в 1972 году. Ученые заключили, что викинг питался мясом и хлебом, поскольку экскременты "влажные и торфяные".

Кроме того, что человек плохо питался, у него также было множество паразитических кишечных червей, о чем свидетельствуют сотни яиц, обнаруженных в фекалиях.

Фото: ladbible.com

Хилл Снейп, студент-консерватор, стажируемый в Йоркском археологическом фонде, сказал: "У этого парня был зуд кишечника".

Пережив тысячелетие, в 2003 году фекалии раскололись на три части. Сообщается, что во время школьной поездки учитель случайно уронил образец на пол. Впрочем, экскременты викинга удалось склеить.

Напомним, новое исследование, проведенное учеными из Университета Джорджии, пришло к выводу, что люди, рожденные после 1940 года, имеют 50% шансов дожить до 125 лет. Впрочем, мы все еще "далеки" до достижения максимальной продолжительности жизни – 140 лет.

Читайте также: