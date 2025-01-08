4000 лет назад в Египте врачи лечили с помощью магии — найдена уникальная гробница (фото)

Археологи на территории Древнего Египта нашли гробницу врача, жившего около 4000 лет назад. Обнаруженная могила принадлежала Тете Неб Фу – важной фигуре своего времени, которая не только была королевским врачом, но и обладала магическими знаниями.

Об этом пишет Daily Mail Online.

Тети Неб Фу: Врач и маг

Тети Неб Фу был королевским врачом и священником при дворе фараона Пепи II, правителя Египта, правившего в период между 2305 и 2118 годами до н. У него были многочисленные титулы, среди которых были "главный врач дворца", "врач королевских семей" и даже "маг" богини Серкет — покровительницы от ядовитых укусов и уколов.

Фото: Ministery of Tourism and Antiquities в Facebook

Гробница Тети Неб Фу была обнаружена в одном из важнейших археологических мест Египта — Саккари, расположенном примерно в 40 км юго-западнее современного Каира. Это место знаменито многочисленными древними гробницами и пирамидами, а также одним из крупнейших археологических комплексов Древнего Египта.

Раскрытие гробницы и ее художественная ценность

Могила Тети Неб Фу оказалась мастабой — прямоугольным сооружением с плоской крышей, обычно строившейся из известняка или кирпича-сырца. Внутри гробницы археологи обнаружили каменный саркофаг с вырезанными иероглифами, указывающими на имя врача и его титулы. Одним из самых впечатляющих элементов являются декоративные элементы на стенах гробницы, среди которых сцены с изображением египетской посуды, украшений и ритуальных даров.

Фото: Ministery of Tourism and Antiquities в Facebook

Особое внимание привлекают цветные изображения, изображающие как повседневную жизнь, так и религиозные обряды. Одним из самых увлекательных элементов является «фальшивая дверь», которая традиционно использовалась для связи с духами умершего.

Находка археологов/Фото: Ministery of Tourism and Antiquities in Facebook

Магия и медицина в Древнем Египте

Несмотря на многочисленные признаки древнего мародерства, стены гробницы сохранились в хорошем состоянии, что позволяет исследователям получить редкую возможность увидеть аспекты повседневной жизни и культурных практик Древнего Египта.

Тети Неб Фу был не только врачом, но и магом, применявшим свои знания для лечения ядовитых укусов. Богиня Серкет, к которой он был приписан, была защитницей от укусов скорпионов — животных, которые в Древнем Египте ассоциировались со смертью из-за своей способности быстро убивать жертв ядом.

Уже во времена Пепи II медицина в Египте развивалась очень профессионально. Известно, что египтяне обладали глубокими знаниями анатомии, хирургии и лечения различных заболеваний, в частности, стоматологических, гинекологических и желудочно-кишечных расстройств. Вместе с тем, магия играла важную роль в лечении, и многие врачи в то время имели репутацию магов.

Открытие, расширяющее понимание Египта

Раскопки в Саккаре начались в 2022 году, и это открытие является важным этапом в изучении древних гробниц государственных служащих, похороненных рядом с фараоном и его семьей. Важность этого открытия для археологии трудно переоценить. Оно не только добавляет новые элементы в представления о повседневной жизни в Древнем Египте, но и раскрывает тонкую связь между медицинскими и магическими практиками того времени.

Министерство туризма и древностей Египта отметило, что это открытие еще больше подчеркивает значение Саккары как одного из важнейших археологических объектов страны. Саккара была свидетелем многих великих событий в египетской истории, и этот новый этап раскопок только подтверждает его важность.

Важность Саккары и роль Тети Неб Фу

Саккара известна тем, что здесь расположены многочисленные пирамиды и гробницы фараонов, а также знаменитый Ступенчатый пирамид, построенный архитектором Имхотепом. Это место стало средоточием роскошных архитектурных сооружений, сохраняющих наследие египетской цивилизации.

Тети Неб Фу является ярким примером того, как в Древнем Египте медицина и магия переплетались, придавая врачам и жрецам важную роль в обществе. И хотя его имя не было известно до этого открытия, мы можем лучше понять его влияние и значение для египетской культуры и религии.

Последующие раскопки в Саккаре

Продолжающиеся раскопки в Саккаре обещают новые увлекательные открытия. Благодаря современным методам исследования археологи надеются получить еще большее представление о жизни и практиках Древнего Египта, что позволяет исследователям лучше понять, как развивалась эта великая цивилизация.

Таким образом, открытие гробницы Тети Неб Фу явилось важным шагом на пути к раскрытию новых страниц египетской истории, где магия и медицина существовали в тесной связи, способствуя благополучию общества 4000 лет назад.

Напомним, в Израиле археологи сделали важное открытие — найдены камни, которые, вероятно, являются частью дороги, по которой ходил Иисус.

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