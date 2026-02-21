Археологи нашли легендарное оружие Ганнибала, с которым он атаковал Древний Рим

Игрушечные слоны Ганнибала / © Associated Press

В походе карфагенского полководца Ганнибала на Древний Рим, который состоялся в 218 году до нашей эры, по преданию, участвовало 37 боевых слонов. Это было оружие, которое наводило ужас и сеяло смятение во вражеских рядах. Однако до сих пор никаких материальных доказательств применения этих животных в боях с римлянами не было.

Как сообщает The Times, недавняя археологическая находка может стать первым подтверждением реальности слонов Ганнибала, свидетельства о которых до сих пор были только в древних историях и картинах.

Археологи, которые проводят раскопки в Кордове, на юге Испании, обнаружили небольшую кость слона, длиной около 10 см, которую с помощью радиоуглеродного анализа датируют Второй Пунической войной (218-201 гг. до н. э.).

Открытие было сделано в Колина-де-лос-Кемадос, на месте укрепленного поселения железного века. В том же слое раскопок археологи обнаружили 12 тщательно сформированных каменных сфер, диаметром примерно 11 см и весом около 1,4 кг каждая — боеприпасы для торсионных катапульт, известных как литоболы.

Неподалеку также был найден тяжелый, острый металлический наконечник стрелы от осадной машины в виде скорпиона — разновидности гигантского арбалета, а также бронзовая карфагенская монета, отчеканенная между 237 и 206 годами до нашей эры.

В исследовании, опубликованном в журнале «Journal of Archaeological Science: Reports», исследователи утверждают, что имеющиеся доказательства не оставляют сомнений в том, что этого слона использовали в войне, описывая находки как «однозначные указания на военное событие».

Авторы делают вывод, что это «может быть одним из немногих примеров прямых доказательств» использования боевых слонов в Западной Европе.

Древние источники свидетельствуют, что именно в Иберии на ранних этапах Второй Пунической войны содержалось от одной до двух сотен слонов, захваченных в Северной Африке и обученных к войне. Когда Ганнибал отправился в Италию, его сопровождали лишь несколько десятков животных.

В битве при Требии в 218 году до нашей эры животные, пережившие поход, были использованы против римских войск. Полибий, греческий писатель II века до нашей эры, сообщал, что римские лошади «ужасались запаху и виду слонов». Ливий, составляя свою историю Рима два века спустя, описывал слонов, которые «наводили ужас и сеяли смятение».

Как известно из истории, римская изобретательность в конце концов нейтрализовала угрозу, которую представляли слоны, благодаря тактическому изменению, которое завершилось битвой при Заме в 202 году до нашей эры. Римский полководец Сципион Африканский приказал своим рядам разойтись, позволив животным атаковать, не нарушая линию фронта.

Сокрушительное поражение Ганнибала ознаменовало конец Второй Пунической войны и статуса Карфагена как великой державы.

