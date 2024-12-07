Археологи нашли могилу римского воина: подробности

Археологи в нидерландском городе Герлен обнаружили доказательства существования римского поселения, среди которых захоронение с останками римского солдата. Это свидетельствует о присутствии римлян в этом регионе.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

Герлен, город и муниципалитет на юго-востоке Нидерландов, имеет глубокие исторические корни, уходящие в римские времена. В I веке н. е. римляне основали здесь поселение Кориоваллум, расположенное на перекрестке двух важных римских дорог: одна вела от Кельна к Болонье, а другая – от Ксантена до Трира через Герлен и Аахен.

К середине I столетия н. е. это поселение превратилось в значительный римский центр. Однако в III–IV веках Кориоваллум пришел в упадок, когда был построен позднеримский форт. Уже в V веке поселение было совсем покинуто.

Во время археологических раскопок на площади Раадхуйсплейн в Герлене обнаружили яму, которая относится к самому раннему периоду заселения. В этой яме нашли фрагмент латенского браслета, обломки керамических изделий и три хорошо сохранившихся римских тарелки Terra Sigillata. Археологи отмечают, что форма ямы и ее более глубокие слои указывают на то, что это захоронение римской эпохи.

После тщательного анализа тарелок было установлено, что на них выгравировано имя FLAC, предположительно принадлежавшее римскому солдату Флаку. Ученые предполагают, что эти предметы были частью захоронения.

Джорди Клеменс, представитель по культуре и наследию, отметил, что найденные артефакты являются доказательством римской жизни в Герлене во время правления императора Августа. Он подчеркнул, что это открытие уникально и имеет важное значение для понимания истории римского Герлена, а также для исторического наследия Нидерландов в целом.

Ранее, в конце ноября, археологи обнаружили римскую виллу высокого статуса в английском Уилтшире. Этот комплекс был центром крупного сельскохозяйственного поместья позднеримского периода, включая баню, многоэтажный сарай и сооружение с бетонным перекрытием, которое могло быть бассейном.

Напомним, в Испании обнаружили новый вид динозавров с одной сверхдлинной частью тела.

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