Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна: что известно о сенсационной находке

Археологи нашли останки настоящего Д'Артаньяна / © dailymail.co.uk

Археологи обнаружили скелет, который может принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору — реальному прототипу легендарного мушкетера д’Артаньяна. Останки были обнаружены во время реставрации церкви Святых Петра и Павла в Волдере (Нидерланды), вблизи места гибели полководца в 1673 году.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аргументы в пользу находки

Ученые отмечают, что ряд косвенных улик совпадает с историческими данными о смерти доверенного офицера короля Людовика XIV во время осады Маастрихта. В пользу этой находки свидетельствует ряд важных деталей. В частности, обнаруженный рядом с ребрами скелета фрагмент мушкетного ядра и найденная в могиле французская монета XVII века.

Кроме того, особое значение имеет место захоронения. Останки находились непосредственно под бывшим алтарем, где в те времена разрешали хоронить только лиц королевской крови или высших должностных лиц. Присутствовавший на раскопках дьякон Йос Вальке подтвердил значимость локации.

«Скелет лежал на месте, где раньше стоял алтарь. В то время под алтарем хоронили только королевских или других важных лиц», — рассказал он.

Ожидание результатов экспертизы

Ученые взяли образцы ДНК из зубов найденного скелета для сравнения с генетическим материалом живого потомка де Кастельмора. Археолог Вим Дейкма, посвятивший поискам гробницы мушкетера почти 30 лет, утверждает, что ни один факт не противоречит теории о принадлежности останков д’Артаньяну.

«Если анализ ДНК подтвердит, это будет выдающееся открытие в важном разделе истории Маастрихта. В то же время сейчас очень важно, чтобы текущее расследование проводилось с необходимой тщательностью и научной точностью», — отметил мэр Маастрихта Вим Гилленаар.

Следует заметить, что Шарль де Бац де Кастельмор стал всемирно известным благодаря роману Александра Дюма «Три мушкетера». Его образ воплощали в кино такие звезды как Леонардо Ди Каприо, Чарли Шин и Орландо Блум, а девиз «Один за всех, все за одного» стал символом рыцарства и верности.

