Археологи нашли подтверждение библейских событий: обнаружившихся на раскопках в Турции

Археологи нашли некрополь города, который упоминается в Библии / © Associated Press

В Турции обнаружены массовые захоронения и артефакты, которые предоставили новые доказательства существования древнего города Колоссы, увековеченного в Новом Завете благодаря Посланию апостола Павла к Колоссянам. Раскопки у подножия горы Хоназ обнаружили более 60 гробниц, датируемых более 2200 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Некрополь как доказательство существования Колосс

Археологи считают, что недавно обнаруженный некрополь может быть величайшим в своем роде в Анатолии. Он содержит вырубленные в скале желобообразные гробницы, которые демонстрируют мастерство древних строителей в использовании природных травертиновых образований.

"Удалив грунт с поверхности, мы идентифицировали около 65 гробниц, 60 из которых мы раскопали", - рассказал археолог Барис Енер.

Эти находки проливают новый свет на город, наиболее известный благодаря Посланию ко Колосьям — письму, которое апостол Павел адресовал ранней христианской общине, подчеркивая, что Иисус верховен над всем.

Жизнь в христианство: магия и талисманы

Раскопанные гробницы содержали удивительное количество артефактов, которые дают представление о духовной и культурной жизни города до прихода христианства. Были найдены:

терракотовая керамика;

стеклянные бутылки и масляные лампы;

монеты, сандалии и личные вещи умерших

Многие из этих предметов, вероятно, были помещены в могилы, чтобы сопровождать умерших в их путешествии в загробную жизнь, иллюстрируя веру в жизнь после смерти.

Кроме бытовых вещей, археологи обнаружили обереги, амулеты и камни, которые, по верованиям того времени, обладали целебными или защитными свойствами.

«Находки свидетельствуют о том, как сильно жители Колосс ценили магию, талисманы и объекты, которые, как считалось, обеспечивали защиту. Эти дохристианские практики дают существенный контекст для понимания религиозной среды, в которой возникла ранняя христианская община», - отметил Енер.

Таким образом, эти открытия объясняют, почему Святой Павел в своем послании предостерег колосян от ложных учений, которые умаляли роль Христа, призывая их жить с любовью, добротой и прощением.

История апостола Павла

Святой Павел, родившийся как Савл из Тарса, был одним из самых влиятельных деятелей в распространении христианства. Библия свидетельствует, что до своего обращения он активно преследовал христиан, считая их учение угрозой для иудаизма.

Его обращение состоялось на дороге в Дамаск, где он пережил драматическую встречу с Иисусом, после которой временно ослеп, а затем принял крещение. После этого он посвятил жизнь проповеди и созданию христианских общин по всей Римской империи.

Павел был обезглавлен в Риме около 64 или 68 года н. вероятно, во время преследования христиан императором Нероном. Послание Колосьям он написал, чтобы опровергнуть другие философские и религиозные утверждения, которые угрожали церкви, умаляя верховенство Христа.

