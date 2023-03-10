Археологи нашли погребение и сокровища могущественной династии Тан

Археологи обнаружили захоронение времен династии Тан в Китае, а именно в городе Датун. В ходе строительных работ удалось найти 58 могил, принадлежащих среднему и позднему периоду Танского государства.

Об этом пишет Heritage Daily.

Археологи обнаружили небольшие и средние гробницы, похожие на шахты, прямоугольных, трапецевидных, или неправильных форм, где лежал гроб покойного.

В двух гробницах также были найдены каменные надгробия, датированные 795 и 810 годами нашей эры. Их украшали резьба с 20 символами китайского зодиака.

Благодаря раскопкам исследователи получили более 300 артефактов, среди которых горшки в форме трапеции, бронзовые зеркала, а также несколько кувшинов, горшков и мисок из желтой и белой глины, часть из которых выжжены.

Династия Тан – императорская династия Китая, правившая c 618 gо 907 год нашей эры. Основал ее Ли Юань, известный своими реформами и жестким контролем за торговлей. Именно с Танского государства начинается "золотой век" в истории Китая.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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