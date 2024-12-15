Археологи нашли портрет последнего императора Византии Константина XI (фото)

Найдена фреска, изображающая последнего императора Византии, Константина XI Палеолога.
В Старом монастыре Таксиархов на севере полуострова Пелопоннес археологи обнаружили единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет найден на втором слое фрески, созданной в середине XV века.
Об этом сообщили в министерстве культуры Греции.
Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что работа Ахаянского бюро древностей чрезвычайно важна, ведь позволяет обнаруживать уникальные археологические находки, связанные с историческими фигурами.
Автор фрески изобразил последнего византийского императора Константина XI Палеолога не по стандартным канонам, а на основе личных наблюдений, что видно по реалистичным чертам его лица. На изображении он изображён как зрелый человек в императорской одежде и короне, инкрустированной самоцветами, держа скипетр с крестом на вершине.
Плащ Константина XI Палеолога на фреске украшен медальонами, на которых изображены двуглавые орлы — символ рода Палеологов. Существует предположение, что художник, создавший это изображение, происходил из Мистры, где Константин XI служил губернатором, прежде чем стать императором.
Монастырь, где была найдена фреска, ранее находился под покровительством братьев императора, что подтверждается историческими документами.
Напомним, археологи нашли древний город, построенный около 4000 лет назад. Люди жили в нем около тысячи лет, но потом оставили его. Причина этого до сих пор не известна, хотя ученые предполагают, что руины могли быть резиденцией местных властей.
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