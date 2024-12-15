Археологи нашли портрет последнего императора Византии Константина XI (фото)

В Старом монастыре Таксиархов на севере полуострова Пелопоннес археологи обнаружили единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет найден на втором слое фрески, созданной в середине XV века.

Об этом сообщили в министерстве культуры Греции.

Министр культуры Греции Лина Мендони отметила, что работа Ахаянского бюро древностей чрезвычайно важна, ведь позволяет обнаруживать уникальные археологические находки, связанные с историческими фигурами.

Автор фрески изобразил последнего византийского императора Константина XI Палеолога не по стандартным канонам, а на основе личных наблюдений, что видно по реалистичным чертам его лица. На изображении он изображён как зрелый человек в императорской одежде и короне, инкрустированной самоцветами, держа скипетр с крестом на вершине.

Уникальная фреска с портретом Константина XI Палеолога/Фото: Министерство культуры Греции

Уникальная фреска с портретом Константина XI Палеолога/Фото: Министерство культуры Греции

Плащ Константина XI Палеолога на фреске украшен медальонами, на которых изображены двуглавые орлы — символ рода Палеологов. Существует предположение, что художник, создавший это изображение, происходил из Мистры, где Константин XI служил губернатором, прежде чем стать императором.

Уникальная фреска с портретом Константина XI Палеолога/Фото: Министерство культуры Греции

Монастырь, где была найдена фреска, ранее находился под покровительством братьев императора, что подтверждается историческими документами.

Напомним, археологи нашли древний город, построенный около 4000 лет назад. Люди жили в нем около тысячи лет, но потом оставили его. Причина этого до сих пор не известна, хотя ученые предполагают, что руины могли быть резиденцией местных властей.

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