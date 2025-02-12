Археологи нашли поселение, которому 11 тысяч лет: что они там обнаружили (фото)

Теория о том, что местные жители были кочевниками, не соответствует действительности.

Исследователи обнаружили поселение, которое считают одним из древнейших мест обитания людей в Северной Америке, что меняет понимание истории ранних цивилизаций местных коренных народов.

Об этом пишет Arkeonews.

Поселение обнаружили вблизи Осетрового озера Первой Нации в Северной Америке. Ученые считают, что ему 11 тысяч лет, так что оно является одним из древнейших известных мест такого рода на континенте,

"Эта находка противоречит установленным хронологическим рамкам развития ранних обществ в регионе, ставя поселения в один ряд с наиболее исторически значимыми местами в мире, такими как Великие пирамиды Египта и Стоунхендж в Англии", — говорится в материале.

Исследователи обнаружили одно из самых древних поселений Фото: Sturgeon Lake First Nation

Артефакты, обнаруженные на этом месте, свидетельствуют о долговременном поселении, а не о временном лагере, меняющем взгляды на ранние коренные общины и их образ жизни.

На месте раскопок ученые обнародовали каменные орудия труда, очаги, а также материалы, которые использовались для изготовления инструментов.

"Слои древесного угля свидетельствуют о ранних практиках управления огнем, что согласуется с давними устными преданиями. Кроме того, наличие остатков бизонов дает важное представление о древних охотничьих стратегиях и экологических взаимодействиях", — говорится в материале.

Археолог, доктор Гленн Стюарт отметил, что эти находки противоречат устаревшим предположениям о том, что ранние коренные народы были сугубо кочевыми, учитывая доказательства управления землей и постоянного обитания. Открытие также подвергает сомнению теорию Берингова пролива и подтверждает устные истории коренных народов, описывающих непрерывное присутствие на этих землях на протяжении тысячелетий.

Напомним, в Хорватии нашли останки "вампира" XV века. Ученые обнаружили останки его обезглавленного тела.