Археологи нашли "сестру" Стоунхенджа — прототип знаменитых камней (фото)

Стоунгендж / © Associated Press

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Археологи обнаружили неподалеку от Стоунхенджа древнее сооружение, которое, вероятно, могло стать своеобразным «прототипом» одного из известнейших памятников мира.

Об этом говорится в dailymail.

Находка расположена примерно в 5 км от Стоунхенджа, в поселке Булфорд в графстве Уилтшир, что в Великобритании. На месте ученые обнаружили следы двух деревянных столбов, установленных на расстоянии около 120 м друг от друга.

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Археолог Фил Хардинг (на фото) говорит, что это ранее найденное место должно служить «прототипом» для Стоунхенджа, используя ту самую древнюю технологию отслеживания положения Солнца. Фото: dailymail

На первый взгляд конструкция кажется простой, однако исследователи установили, что она была ориентирована на движение Солнца: линия между столбами соответствовала восходу Солнца во время летнего солнцестояния и закату во время зимнего.

По реконструкции древнего ландшафта и небесных явлений сооружение было выровнено с солнечными событиями с точностью примерно до одного градуса.

Возраст находки оценивают примерно в 5 тысяч лет. Это означает, что она старше Стоунхенджа примерно на 500 лет и может быть одним из древнейших примеров строительства, связанного с наблюдением за Солнцем на Британских островах.

Археолог доктор Фабио Сильва отметил, что эта находка меняет представление о происхождении Стоунхенджа.

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"Стоунхендж теперь выглядит не как начало истории, а как результат гораздо более древних традиций и практик, которые существовали в этом ландшафте", — заявил он.

Место, расположенное в Булфорде, графство Уилтшир, состояло из двух деревянных жердей (обозначенных красным цветом), которые были размещены так, чтобы выровняться с солнцем во время летнего и зимнего солнцестояния.

Что известно о загадочном сооружении

Деревянные столбы давно исчезли, поэтому сегодня от них остались только ямы, где они когда-то стояли. Впервые место обнаружили еще в 2015 году — археологи нашли 48 ям, датированных примерно 2950 годом до нашей эры.

Во время раскопок там были обнаружены обломки керамики, кости животных, кремневые орудия и остатки угля. Это свидетельствовало о том, что в этом месте регулярно собирались большие группы людей.

Теперь исследователи предполагают, что люди могли приходить сюда для празднования солнцестояний до появления более сложных каменных сооружений.

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Археолог Фил Хардинг из Wessex Archaeology считает, что жители Булфорда могли иметь прямую связь с теми, кто позже создал Стоунхендж.

"Есть все основания полагать, что люди, которые посещали Булфорд, могли также бывать в Стоунхендже и даже участвовать в его строительстве", — сказал он.

Загадочный нож и культ Солнца

Открытие также помогло объяснить происхождение редкого круглого ножа, найденного в одной из ям. Артефакт расположен почти точно на линии солнцестояния.

По словам исследователей, предмет мог символизировать солнечный диск и использоваться в ритуальном контексте.

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Ученые отмечают, что точное назначение Стоунхенджа и подобных сооружений остается предметом дискуссий. В то же время, их ориентация на солнечные циклы указывает на возможное религиозное или духовное значение.

Сам Стоунхендж, который можно увидеть сегодня, является результатом нескольких этапов строительства. Самая древняя его версия появилась примерно в 3100 году до нашей эры, а финальный вид памятник получил около 3500 лет назад.

Новая находка вблизи Булфорда может свидетельствовать о том, что идея «общения с Солнцем» появилась задолго до того, как на равнине Солсбери появились знаменитые каменные круги.

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