Археологи нашли Содом и Гоморру: действительно ли грешные города сжег небесный огонь

Уничтожение Содома и Гоморры / © wikipedia.org

Археологи, которые проводят раскопки вблизи юго-восточного побережья Мертвого моря в Иордании, обнаружили доказательства, которые могут связывать библейские «города грехов» Содом и Гоморру с реальными историческими местами.

Об этом сообщил доктор Тайтус Кеннеди, полевой археолог, в подкасте Digging for Truth, передает Daily Mail.

Согласно Ветхому Завету, Содом и Гоморра были уничтожены небесным огнем и серой в качестве божественного наказания за чрезвычайную злочестивость, включая жестокость и моральный упадок.

Археологи исследовали поселения раннего бронзового века, опустошенные пожарами и окончательно заброшенные.

На остатках древнего поселения Баб эд-Дхра, которое является очевидным кандидатом на Содом, исследователи обнаружили кладбища, на которых склепы были сожжены сверху, что согласуется с описанием огня с небес.

По словам Кеннеди, сначала считалось, что склепы были выжжены извне, вероятно для повторного использования могилы.

«После дальнейшего обследования они обнаружили, что пожар на самом деле начался снаружи, прогорел сквозь крышу и распространился до внутренней камеры. Это говорит о том, что разрушение происходило сверху, а не было намеренно устроено внутри могил», — утверждает археолог.

Останки скелетов, найденные в Нумере, вероятном месте библейской Гоморры, были выкопаны из-под обвалившейся башни, что свидетельствует о внезапной катастрофе.

«Мы не находим много неповрежденных человеческих скелетов, просто лежащих вокруг археологических памятников», — пояснил Кеннеди, отметив, что это потому, что древние люди того времени обычно клали умерших в запечатанные гробницы.

Керамика и другие археологические материалы соответствуют библейской хронологии, что подтверждает то, что Баб ед-Дхра и Нумера являются правдоподобными историческими аналогами Содома и Гоморры.

