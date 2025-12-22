Археологи нашли уникальное сооружение с тайной прошлого (фото)

Лабиринт / © The Times of India

В Солапурском районе Индии археологи обнаружили, вероятно, самый большой в стране круглый каменный лабиринт, проливающий свет на древние торговые и культурные связи региона.

Об этом сообщает The Times of India.

Лабиринт расположен на степных землях Боромани и имеет размеры около 15 на 15 метров. Он состоит из 15 концентрических кругов камня, которые ведут к плотно закрученной центральной спирали. Структура демонстрирует высокий уровень планирования и точности строительства.

Эксперт по лабиринтам Джефф Соард отмечает, что сооружение принадлежит к классической традиции лабиринтов, но имеет уникальную индийскую особенность — центральную спираль, известную как чакравьюх. В древнеиндийском эпосе Махабхарата чакравьюх использовался как сложная военная формация для окружения врагов.

Лабиринт был замечен не во время раскопок, а исследователями дикой природы местной неправительственной организации, которые обнаружили необычную каменную конструкцию в степи.

Археологи оценивают его возраст примерно в 2 тысячи лет — время династии Сатаваханов, когда активно развивались торговля и культурные связи. По предварительным данным, мотивы лабиринта напоминают римские монеты, что может свидетельствовать о древних индо-римских коммерческих контактах.

© The Times of India

Специалисты предполагают, что подобные лабиринты могли служить ориентирами или символическими маркерами для торговцев, которые двигались с побережья Махараштры вглубь страны, обменивая драгоценности и вино на пряности, шелк и краску индиго.

