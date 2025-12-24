Археологи нашли уникальные монеты возрастом 2300 лет: как выглядят (фото)

Монеты (иллюстративный фото)

Реклама

Археологи-волонтеры обнаружили две редкие золотые монеты в возрасте около 2300 лет при обследовании болота Беренфельс вблизи муниципалитета Арисдорфа. Находка относится к древнейшим образцам кельтской чеканки, найденным на территории Швейцарии.

Об этом сообщил местный археологический отдел Archaeology Baselland, сообщает Livescience.

Историческая ценность находки

Археологи отметили, что обнаруженные артефакты — это золотой статер весом 7,8 г и четверть статера весом 1,86 г. Они были отчеканены в середине III века до нашей эры. На сегодняшний день в Швейцарии известно лишь немногим более 20 подобных экземпляров этой эпохи.

Реклама

Дизайн монет является надуванием древнегреческих оригиналов:

Аверс: изображение профиля бога Аполлона.

Реверс: колесница с двумя лошадьми.

На меньшей монете присутствует символ трискеле (тройная спираль), являющийся характерным элементом именно кельтского искусства. Ученые отмечают, что образцом для кельтов послужили монеты Филиппа II Македонского (отца Александра Македонского), которыми часто платили кельтским наемникам в Европе.

Сакральное назначение

Эксперты предполагают, что золотые монеты не использовались для повседневной торговли из-за своей сверхвысокой ценности. Кроме дипломатических подарков или приданого, они часто служили подношению божествам.

То, что монеты нашли в болотистой местности, подтверждает теорию о ритуальной жертве. Кельты считали водоемы и болота священными местами, где мир людей контактировал с потусторонним миром. Ранее, в 2022–2023 годах, на этом же участке было найдено 34 кельтских серебряных монет.

Реклама

Находку сделали волонтеры Вольфганг Нидербергер и Даниэль Мона весной 2025 года, опираясь на успех предыдущих раскопок в этом районе.

Напомним, Национальный банк Украины накануне зимних праздников представил новую памятную монету «Дух Рождества», олицетворяющую сакральные традиции украинского рода.

Ранее сообщалось, что украинская памятная монета «Страна супергероев. Спасибо медикам!» одержала победу в категории «Самая вдохновляющая монета» и вошла в топ-10 конкурса Coin of the Year.