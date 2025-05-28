Археологи нашли уникальный череп предка гуся: гигант был вдвое тяжелее человека

Гигантская птица дроморнитид / © earth.com

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Во время раскопок в пересохшем озере Каллабонна в Австралии ученые нашли полноценный череп доисторической гигантской птицы — дроморнитида, который превышал рост человека и весил более 200 кг.

Об этом пишет Earth.com.

Когда-то австралийская глушь дрожала под шагами огромных птиц, превышавших рост человека и весивших в пять раз больше казуара. Ученым приходилось более века составлять образ дроморнитидов — древних гигантов — только из фрагментов поврежденных костей.

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Еще в 1913 году находка сплющенного черепа дала толчок многим гипотезам относительно внешности, поведения и звуков последнего представителя рода — Genyornis newtoni. Но лишь недавно, благодаря раскопкам в пересохшем озере Каллабонна, ученые получили полноценный череп, который позволил в корне изменить научные представления об этом существе.

Это открытие значительно расширяет знания об эволюционном происхождении Genyornis и его роли в фауне ледниковой эпохи Австралии. Более того, новые данные проливают свет на возможные причины исчезновения вида примерно 45 тыс. лет назад.

Озеро Каллабонна, когда-то служившее неглубоким водоемом в засушливой части Южной Австралии, во время засухи превратилось в смертельную ловушку. В вязком иле погибали крупные животные, в том числе и птицы. Их останки хорошо сохранились в соленых отложениях, подобно известным ямам Ла-Бреа.

До 2019 года череп Genyornis, пригодный для изучения, найти не удавалось. Прорыв произошел тогда, когда исследователи наткнулись на почти полную черепную коробку рядом с характерными костями конечностей.

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Найденный череп птицы / © earth.com

Гигант, похожий на гуся

«Genyornis newtoni имел высокое и подвижное верхнее небо, как у попугая, но по форме — как у гуся; широкий разрез клюва, сильный укус и способность раздавливать мягкие растения и фрукты небом», — объясняет Фиби Макинерни из Университета Флиндерса.

С массой около 230 кг, эта птица превосходила размерами любую современную наземную птицу. Ее массивные ноги позволяли развивать высокую скорость, хотя специализаций для бега, как у страусов, она не имела. Ее строение было ближе к гусю, но в гигантском масштабе.

Предыдущие исследователи относили дроморнитидов к страусоподобным из-за потери способности к полету. Но найденный череп свидетельствует о другом — Genyornis был ближе к водоплавающим.

«Теперь мы понимаем, что Genyornis — это просто гигантский гусь», — добавляет Макинерни.

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Анатомия черепа, в частности форма неба и мозговой коробки, напоминает семейство паламедеевых птиц из Южной Америки и магпай-гусей — современных потомков древних ветвей утиных. При этом шарнир в клюве позволял верхней части слегка подниматься во время укуса, усиливая давление.

Мышечные следы на нижней челюсти позволили ученым смоделировать силу укуса, которая, по их подсчетам, могла конкурировать с укусом некоторых мелких динозавров. Пищей, вероятно, служили мягкие водяные растения, опавшие фрукты и, возможно, моллюски.

Птица была приспособлена к водно-болотным условиям

Возле озера Каллабонна когда-то росли камыши и пальмы, а в сезонных водоемах водилось немало рыбы и улиток. Genyornis был идеально приспособлен к такой среде — имел костные щитки возле ушей и защитные пластины за языком, которые оберегали чувствительные части во время погружений.

«Мы смогли „оживить“ птицу, сравнивая ее с современными видами», — рассказывает автор 3D-реконструкции черепа Джейкоб Блокланд.

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На макушке птицы располагался прочный костный купол, который, возможно, поддерживал украшения из перьев или усиливал звуковые сигналы.

Однако со временем австралийские водно-болотные угодья начали высыхать, а распространение солончаков сузило среду обитания Genyornis. Следы обработки на некоторых костях свидетельствуют об охоте на него первобытных людей примерно 50 тыс. лет назад. Исчезновение вида, вероятно, вызвало сочетание климатических изменений, потери среды и человеческого вмешательства.

К слову, ранее во Флориде дайверы наткнулись в реке Стейнхетчи на сотни нетронутых окаменелостей из малоизвестного ледникового периода. Среди находок были кости гигантских броненосцев, древних лошадей, ленивцев и, возможно, неизвестный ранее вид тапира.