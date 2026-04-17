Археологи нашли уникальный водный путь под полями Германии: что известно

Римский канал. Фото: Land

В Германии археологи обнаружили масштабный искусственный канал римской эпохи, который был скрыт под пахотными землями региона Гессише-Рид. Аномалию под почвой зафиксировали как длинную прямую линию, которая простиралась на сотни метров. Исследование подтвердило: это не естественное русло, а инженерное сооружение античного периода.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Канал соединял реку Рейн с военной гаванью вблизи Требур-Астхайма. Его ширина достигала около 15 метров, а глубина — до 2,5 метра, что делало возможным движение как патрульных лодок, так и грузовых судов. По оценкам ученых, эта водная артерия играла важную роль в логистике — как для транспортировки ресурсов, так и для перемещения войск.

Маршрут канала вел к бургусу — укрепленному форпосту позднеримского периода. Объект функционировал при правлении императора Валентиниана I в IV веке и выполнял роль защищенного внутреннего порта на границе империи. Его инфраструктура включала мощные оборонительные стены и специально обустроенную гавань для безопасной швартовки судов.

В то же время канал был частью более широкой водной системы, которая соединяла Рейн с внутренними путями. Вероятно, здесь осуществляли перегрузку товаров: большие речные суда передавали грузы меньшим, способным двигаться по узким каналам вглубь территорий.

Возраст канала подтвердили с помощью радиоуглеродного анализа осадочных отложений. Результаты показали, что канал использовали не только в римский период: его очищали и поддерживали в рабочем состоянии как минимум до VII-VIII веков — уже после падения Западной Римской империи, в эпоху Меровингов и Каролингов.

Исследования осложнялись тем, что канал расположен под частными полями, а высокий уровень грунтовых вод не позволял проводить классические раскопки. Поэтому археологи применили неинвазивные методы — магнитную градиентометрию, электромагнитную индукцию и электротомографию.

Решающим фактором стала разница в электропроводности грунтов: ил и глина, которыми был заполнен канал, проводят ток иначе, чем окружающие песчано-гравийные слои. Это позволило точно очертить его границы. Дополнительно ученые использовали зондирование и отобрали осадочные керны, отразившие этапы функционирования сооружения.

Анализ кернов показал чередование песка и ила: песчаные слои свидетельствуют об активном движении воды, тогда как ил накапливался в периоды упадка. Это указывает, что канал неоднократно расчищали и поддерживали в эксплуатационном состоянии.

Археологический контекст также помог уточнить хронологию. Канал пересекает территорию римского военного лагеря, датируемого примерно 14-20 годами нашей эры, следовательно, его проложили позже, но еще до сооружения гавани в конце IV века.

Исследователи отмечают: судоходные каналы такого типа к северу от Альп являются редкими. Обычно римляне использовали естественные водные пути, лишь частично их изменяя. Обнаруженное сооружение в Требур-Астхайме — одно из немногих, которое оставалось функциональным даже в раннем Средневековье.

Находка также меняет представление об освоении региона. Если раньше масштабные гидротехнические работы здесь связывали с XVI веком, то новые данные свидетельствуют: подобные проекты реализовывались еще в римский период — примерно на полторы тысячи лет раньше.

