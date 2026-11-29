Археологи в Египте обнаружили старинное сооружение / © Associated Press

Реклама

Археологи обнаружили в дельте Нила древнеегипетское сооружение, которое почти 2600 лет оставалось под землей. Первые признаки постройки исследователи заметили на спутниковых радарных снимках древнего города Буто.

Об этом сообщило издание CNN.

Реклама

Это место являлось важным политическим и религиозным центром еще от IV тысячелетия до нашей эры. Из-за особенностей местной почвы и высокого уровня осадочных отложений многие древние сооружения в этом регионе со временем оказались глубоко под землей.

Реклама

«Было являлось одним из важнейших религиозных и политических центров древнего Нижнего Египта. Обнаружение большого сооружения из кирпича-сырца, потенциально связанного с религиозной или административной деятельностью, позволяет более полно понять этот исторически важный памятник», — отметил археолог Бассир.

Для исследования археологи использовали несколько современных методов. Первоначально спутниковые радарные изображения помогли обнаружить участки с возможными остатками зодчества. Затем специалисты применили электрическую томографию почвы: через землю пропускали небольшие электрические токи и измеряли, как разные материалы производят их. Это позволило определить границы скрытой постройки без масштабных раскопок.

По предварительным данным, обнаруженная конструкция занимает площадь больше футбольного поля. Ее фундамент может помочь исследователям лучше понять, как древние египтяне строили большие постройки в условиях мягкой и влажной почвы дельты Нила.

Напомним, археологи обнаружили в древнеегипетской гробнице захоронение десяти мумифицированных крокодилов, которые, вероятно, принесли в жертву богу Собеку — покровителю воды и плодородия. Уникальность находки заключается не только в количестве животных, но и в том, что среди них были обнаружены представители вида крокодилов, который сегодня уже не встречается в Египте.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров