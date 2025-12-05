Археологи нашли в Египте утраченный 12-метровый свиток "Книги мертвых"

Египет / © Associated Press

В Египте на кладбище Аль-Гураифа сделана сенсационная находка: археологи обнаружили первый полный папирус с текстом «Книги мертвых» длиной более 13 метров.

Об этом пишет IDR.

Этот свиток, содержащий текст «Книги мертвых» (точнее, переводится как «Главы о выходе из мира»), является первым полным папирусом, когда-либо обнаруженным в этом районе.

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири подтвердил, что документ находится в хорошем состоянии. Эксперты отмечают, что находка такого свитка в его первоначальном контексте погребения является «большой редкостью» и открывает уникальную возможность изучить религиозные обычаи эпохи Нового царства (1550–1070 до н. э.).

Папирус был частью гораздо более масштабного открытия в Аль-Гураифе. На кладбище были обнаружены сотни артефактов, включая каменные и деревянные гробы, погребальные статуи и тысячи амулетов.

Среди наиболее подробных находок была украшена гроб Та-де-Исы, дочери верховного жреца Эрета Хару. В ее захоронении находились два деревянных ящика с канопами — сосудами для хранения внутренних органов, а также полный набор статуэток-ушебти (более 25 000 штук), которые, как считалось, должны служить умершим в загробной жизни, и фигурка божества Птицы Сокара.

Хотя Министерство туризма и древностей Египта опубликовало лишь ограниченную информацию о содержании текста, его масштаб и состояние вызвали осторожный восторг среди египтологов. Они считают, что эта находка может значительно расширить современное понимание древнеегипетских религиозных текстов.

В настоящее время свиток находится на стадии изучения, и ученые с нетерпением ждут, какие откровения он может скрывать. Министерство объявило о планах выставить папирус в Большом Египетском музее, хотя точных сроков пока не сообщалось.

