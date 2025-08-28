Археологи нашли в Индонезии "дар богов": что это такое (фото)

Археолог / © pixabay.com

В Индонезии археологи обнаружили уникальный артефакт — конический бронзовый топор, возраст которого превышает три тысячи лет. Находка удивила ученых не только своим видом, но возможным происхождением.

Об этом пишет Arkeonews.

Где его нашли

Артефакт был найден в частной коллекции крестьянина из Калимантана. Человек хранил топор вместе с традиционными каменными орудиями и бусинами народа даяк, найденными во время промывания золота. Однако именно конический топор сразу привлек внимание исследователей.

«Дар молнии» и символ власти

Местные жители называют такие предметы Gigi Petir или Untu Gledek — «зубы молнии». Они числились священными и символизировали небесное происхождение. Археологи не исключают, что для изготовления топора могли использовать металл метеоритного происхождения.

Найденный артефакт / © Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что изготовление такого топора требовало сложных техник литья бронзы. Ее маленький размер и декоративная форма указывают, что артефакт использовался не для работы, а как церемониальный предмет, маркер статуса или объект торговли.

Как это может изменить историю

По словам археологов, находка может стать доказательством того, что древние общества Калимантана были гораздо развитее, чем считалось ранее. Топор демонстрирует высокий уровень металлообработки, сочетающий практические и ритуальные функции.

В настоящее время эксперты планируют дополнительные исследования для подтверждения подлинности артефакта.

