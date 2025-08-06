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Археологи нашли загадочный подводный город: открытие может "переписать" Библию
В озере Ван в Турции обнаружили древний подводный город, который может являться источником истории о Всемирном потопе и бросить вызов традиционному пониманию истории Ноевого ковчега.
Массивные руины , обнаруженные на глубине 26 метров в озере Ван, недалеко от горы Арарат, традиционно считающейся местом покоя Ноевого ковчега, могут стать ключом к тайнам, которые перевернут библейскую историю. Ученые изучают этот подводный город, возраст которого может достигать 14 500 лет.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Споры о датировке
Руины были открыты еще в 1997 году турецким подводным оператором Тоссеном Салином. Хотя археологи подтверждают существование этих построек, многие из них приписывают их к урартскому периоду (около 3000 лет назад) или даже к эпохе Средневековья. В то же время, они признают, что место еще не было полностью изучено.
Однако независимый исследователь Мэтт ЛаКруа и его команда готовятся к экспедиции, чтобы исследовать развалины с помощью передовых инструментов визуализации. ЛаКруа утверждает, что геологические данные, в частности анализ почвы горы Немрут, свидетельствуют о массивном извержении 12 000 лет назад. Это, по его мнению, повлекло за собой значительное поднятие уровня воды в озере Ван, что и привело к затоплению города.
ЛаКруа убежден, что «цивилизации за последние 6000 лет не имели технологических средств для создания такого типа каменных сооружений, которые мы видим здесь».
Связь с библейской историей
Ученые давно предполагали, что библейская история о потопе могла эволюционировать из древнейших месопотамских текстов, таких как «Эпос о Гильгамеше». Кроме того, на старейшей известной карте, Вавилонской карте мира, регион Арарата у озера Ван обозначен как место древнего значения, связанное с рассказами о потопе.
ЛаКруа предполагает, что в прошлом у озера Ван была развитая цивилизация, которая построила свои храмы и сооружения на высокой, стабильной земле. Извержение вулкана Немрут, повлекшее массивное наводнение, разрушило этот город. Именно эта катастрофа могла лечь в основу историй о Великом потопе, которые позже трансформировались в библейское повествование.
Чтобы подтвердить возраст развалин, исследователи планируют обнаружить органический материал, поскольку камень невозможно датировать радиоуглеродным методом.
Передовая технология древних времен
Подводный комплекс простирается более полутора километров, включая каменную крепость и круговые храмы с точно вырезанными камнями. ЛаКруа считает, что изящная каменная кладка, похожая на технологии в мегалитических достопримечательностях Перу, свидетельствует о существовании давно утраченной глобальной цивилизации.
Исследователь отмечает, что общие архитектурные особенности и символы (такие как «Цветок жизни») на объектах Турции, Южной Америке и Азии указывают на связь между этими местами.
Напомним, итальянцы обнаружили новый "скрытый город" под пирамидами Гизы . Если находка подтвердится, это может полностью переписать главу древнеегипетской истории — и не только ее.