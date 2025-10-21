Археологи нашли затерянный город, которому более 1200 лет

Археологическая находка

Археологи INAH обнаружили в горах Герреро уникальный город-крепость Пасо Темпрано, существовавший 1200 лет назад Исследователи отмечают наличие четкой социальной иерархии, оборонительных сооружений, церемониальной площади и даже специальной площадки для игры.

Об этом пишет издание Popular Mechanics

Находка имеет большое значение, поскольку ее архитектура четко свидетельствует о высоком уровне стратегического планирования и наличии развитой социальной иерархии. Город был построен вдоль горных хребтов и над скалами, что делало его естественной крепостью. Оборонительный характер подчеркивается наличием периметральной стены и труднодоступных точек контроля.

Внутренняя структура поселения отражала социальное разделение:

Нижние террасы занимали жилые кварталы рядовых граждан.

Средние и верхние уровни были отведены для элиты, о чем свидетельствуют большие по размеру сооружения с коридорами и многочисленными комнатами.

На самой вершине размещался мощный оборонный сектор и церемониально-религиозный центр.

Несмотря на фокус на обороне, жители уделяли внимание и культурной жизни. В самой высокой части города была обнаружена монументальная площадка для игры в мяч (мезоамериканский пок-та-пок). Это І-образное поле имеет размеры примерно 49 метров в длину и 8 метров в ширину (160 на 26 футов). Его конструкция, с каменными стенами и естественными возвышениями на концах, подчеркивает ритуальную и общественную важность объекта.

Рядом с главной церемониальной площадью найдены дополнительные здания, возведенные из гладко обработанного камня. Исследователи предполагают, что эти сооружения могли быть жертвенниками или элитными резиденциями, поскольку качество их исполнения указывает на высокий статус пользователей.

Как отметил археолог INAH Мигель Перес Негрет, дальнейшее изучение Пасо Темпрано имеет решающее значение. Оно может помочь определить отдельную археологическую культуру, которая достигла расцвета на территории современного Герреро на стыке Эпиклассического и Раннего Постклассического периодов (650-950 гг. н. э.).

