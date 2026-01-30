Археологи нашли жуткий 5-тысячелетний рисунок Древнего Египта: что на нем изображено

Древний рисунок. Фото: М. Нур Эль-Дин, Э. Кизель

В Синайской пустыне археологи наткнулись на уникальный наскальный рисунок возрастом около 5000 лет, который, по их словам, демонстрирует одно из древнейших изображений военного покорения территории Древним Египтом.

Об этом сообщило издание Live Science.

Находку сделал археолог Мустафа Нур Эль-Дин из Асуанской инспекции Министерства древностей Египта во время исследования 2025 года. Ученые предполагают, что рядом могут быть и другие рисунки, а будущая экспедиция станет более масштабной.

На каменной панели изображен мужчина с поднятыми вверх руками — символ триумфа, а рядом на коленях стоит другой мужчина со стрелой в груди и связанными за спиной руками. В композиции также присутствует лодка и надпись, называющая бога Мина «правителем медной области». Исследователи считают, что лодка символизирует египетского правителя, триумфатор ассоциируется с Мином, а убитая фигура — с местными жителями Синая.

Другие образцы наскальной живописи возрастом около 5 тысяч лет ранее уже находили на Синайском полуострове. Эти находки подтверждают, что именно в тот период древнеегипетское государство установило контроль над регионом. Исследователи отмечают, что походы египтян на юго-западный Синай были обусловлены стремлением получить доступ к полезным ископаемым — прежде всего залежей меди и бирюзы.

В тот период Синайский полуостров был заселен преимущественно кочевыми сообществами. Как объясняют авторы исследования, в частности соавтор работы, профессор египтологии Боннского университета Людвиг Моренц, обнаруженная каменная панель является одним из древнейших известных изображений утверждения власти над чужой территорией.

Дополнительную загадку создает стертая надпись возле изображения лодки. Она могла содержать имя египетского правителя, однако ее намеренно уничтожили. Кто и по какой причине это сделал — неизвестно, хотя в истории Египта уже были случаи стирания имен фараонов после смены власти.

