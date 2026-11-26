Египетское проклятие в возрасте 3400 лет. Фото: Metropolitan Museum of Art

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Археологи нашли в мусоре 3400 лет 40 обгоревших кусочков папируса размером с почтовую марку. Эта находка доказывает, что древние египтяне использовали магический ритуал Апофиса для уничтожения врагов в повседневной жизни, а сам обряд проводили не только жрецы.

Об этом пишет издание Popular Science (PopSci) со ссылкой на исследование, опубликованное в «Журнале египетского языка и древностей».

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До того как ученые обнаружили эти 40 обгоревших отрывков, о ритуале Апофиса знали только с одного пособия конца IV века до нашей эры. Сначала жрецы создали это заклинание, чтобы помочь богу солнца Ра в борьбе с его вечным врагом Апофисом — богом-змеем хаоса, огня и тьмы.

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Впоследствии обряд начали использовать и для проклятия врагов фараона и защиты от бед, связывавших со змеем, таких как непогоды или яды. Ранее учёные считали, что проводить этот ритуал могли только религиозные лидеры. Однако кусочки папируса, найденные в руинах храма в Фивах, доказывают: обряд появился гораздо раньше, а выполнял его гораздо более широкий круг людей.

Египтолог Копенгагенского университета и соавтор исследования Фредрик Хаген рассказал, что найденные фрагменты указывают на гораздо более древнее происхождение ритуала, чем считалось по единственной сохранившейся копии четвертого века до нашей эры. По его словам, этот обряд являлся важной частью египетской культуры еще за тысячу лет до того, в период Нового царства.

Дальнейший анализ текстов и контекстуальных ссылок на заклинание Апофиса показал, что этот обряд был «распространенной чертой» повседневной жизни в Древнем Египте.

Египетское проклятие в возрасте 3400 лет. Фото: Metropolitan Museum of Art

«Мы знаем, что грамотные люди, включая тех, кто не был жрецами, имели доступ к магическим ритуалам и выполняли роль магов и целителей. Понятно, что люди обращались к писарам за помощью в исполнении магии как для защиты, так и для нападения на других», — сказал Фредрик Хаген.

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Само существование этих остатков ученые называют исключительным из-за строгих требований самого ритуала. Обугливание было лишь финальным этапом: перед тем как сжечь написанные заклинания, исполнители наступали на папирус, кололи его ножом и плевали на него.

«Чтобы ритуал был успешным, материалы должны были быть уничтожены огнем, поэтому нам очень повезло, что мы нашли любой из них в состоянии, которое до сих пор позволяет их распознать и изучить», — добавил Фредрик Хаген.

Напомним, в Венгрии во время строительства электроподстанции рабочие наткнулись на настоящее археологическое сокровище — более 200 древних серебряных монет. Находка пролежала в земле более двух тысяч лет, причем на глубине всего 30 сантиметров.

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