Археологи наткнулись на бесценные золотые монеты античной империи в необычном месте – фото

Также были найдены топоры, серпы, керамические сосуды, а также бронзовые перстни.

В ходе недавних раскопок в Болгарии археологи обнаружили древние золотые монеты в неожиданном месте.

Об этом сообщает New York Post.

Пять византийских монет, датируемых периодом правления Юстиниана Великого, были найдены археологами при раскопках в североболгарском селе Дебнево.

О раскопках объявил доцент Национального института археологии и музея доктор Стилиан Иванов.

Село, расположенное рядом с крепостью пятого века, было местом проведения раскопок в течение последних пяти лет. Но исследователи были озадачены, когда обнаружили монеты в остатках дома 10-го века.

Поскольку Юстиниан правил Византийской империей с 527 по 565 год нашей эры, валюта предшествовала постройке более чем на 400 лет.

Золотые монеты античной империи / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Иванов рассказал Live Science, что средневековые строители, вероятно, обнаружили монеты, когда строили дом 10-го века. Дом сгорел в конце того же столетия, и археологи полагают, что вскоре после этого место было покинуто.

Монеты все еще считались бы ценными в 10 веке, и средневековые обитатели, вероятно, сохраняли их как реликвии. Три монеты в отличном состоянии, в то время как две другие склеены между собой. Археологи считают, что они, вероятно, расплавились во время пожара, уничтожившего средневековое жилье.

Место раскопок / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Лицо Юстиниана видно в центре монет, как и надпись "Господь наш Юстиниан Вечный Август". На обратной стороне артефактов отчеканена фраза "Победа Августов".

Кроме монет, археологи обнаружили топоры, серпы и керамические сосуды, а также бронзовые перстни. Но монеты были самой ошеломляющей находкой раскопок.

Место раскопок / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Эти раскопки являются одними из нескольких, которые привели археологов к древним монетам этим летом. В августе исследователи обнаружили древнегреческие золотые монеты на территории современной западной Турции. В мае женщина наткнулась на 2150 серебряных монет, отчеканенных между 1085 и 1107 годами, во время прогулки в Чехии.

Напомним, в Иерусалиме нашли чрезвычайно редкий 2700-летний артефакт. Ее окрестили крылатым "джином".

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