Археологи обнаружили 1000-летние мумии детей - фото

Археологи в Перу обнаружили четыре мумии детей, возраст которых, как полагают, составляет не менее 1000 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Находку обнаружили в месте, когда-то священном церемониальном пространстве, а сейчас расположенном в одном из старейших районов современной Лимы.

Исследователи считают, что дети, обнаруженные рядом с останками взрослого человека, происходят из культуры Ичсма, которая развивалась на центральном побережье Перу до того, как Империя инков выросла и охватила часть Андского региона.

В Перу обнаружили четыре мумии детей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

Некоторые останки нашли на подножии лестницы на небольшом холме, где, как полагают, когда-то был храм. Луис Такуда, археолог из района Римак в Лиме, сказал, что храм, вероятно, был построен 3500 лет назад.

В Перу обнаружили четыре мумии детей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

"Вся эта территория является очень важным церемониальным залом", — сказал Такуда. "Люди, жившие здесь в период Ичсмы, все еще считали это место священным и поэтому хоронили здесь своих мертвецов".

Такуда сказал, что на черепах мумий все еще были волосы. Останки были найдены рядом с керамикой.

В Перу обнаружили четыре мумии детей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

В столице Перу с населением около 10 миллионов человек находятся около 400 археологических развалин.

Самые большие археологические достопримечательности Перу расположены за пределами Лимы, в таких местах, как Куско, который был столицей Империи инков и упал под властью испанских конкистадоров в 16 веке.

Напомним, специалисты предупредили о мощных магнитных бурях из-за "архипелага пятен" на Солнце. Огромный "архипелаг солнечных пятен" в 15 раз шире Земли вскоре может "бомбардировать" нас солнечными вспышками.

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