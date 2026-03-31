Археологи обнаружили 4000-километровую стену возрастом более 1000 лет: ее назначение удивило

Стена Гоби.

Археологи пересмотрели роль так называемой стены Гоби — части масштабной системы укреплений, простирающейся через северный Китай, Монголию и Сибирь. Как свидетельствуют результаты исследования, эта инфраструктура была значительно сложнее, чем считалось ранее.

Исследовательская группа проанализировала 321-километровый участок в пустыне Гоби — один из наименее изученных сегментов системы. Ученые установили, что основной период ее строительства и использования приходится на X-XIII века, когда регионом правила династия Си Ся.

По выводам авторов, стена не была только барьером, она выполняла функции контроля за передвижением людей и товаров, а также помогала управлять ресурсами и территориями. Вдоль укреплений обнаружены гарнизоны, что свидетельствует о существовании организованной пограничной системы.

Фортификации возводили из утрамбованной земли, камня и древесины. Их размещали вблизи водных источников и вдоль естественных маршрутов — в частности горных перевалов, что позволяло эффективно отслеживать движение и контролировать доступ к важным ресурсам.

В то же время археологические находки свидетельствуют, что эта территория использовалась значительно дольше. Признаки человеческой деятельности здесь датируются периодом от II века до нашей эры до XIX века нашей эры. Это указывает на то, что система оставалась важной частью региональной инфраструктуры на протяжении веков.

«Артефакты, найденные на месте, свидетельствуют о том, что люди возвращались в эту местность на протяжении веков. Это много говорит о том, насколько важным оставался этот путь в течение времени. Как пояснила команда, это показывает, что границы тогда не были фиксированными, а существовала „динамическая административная инфраструктура“, которая использовалась для управления землей, людьми и ресурсами», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали о цивилизации Долины Инда, которая имела канализацию, планирование городов и торговлю тысячи лет назад. Она развивалась одновременно с Египтом и Месопотамией, но до сих пор остается загадкой. Ее исчезновение ученые связывают с климатическими изменениями.