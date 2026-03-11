Археологи обнаружили 5000-летнюю гробницу, до краев заполненную сокровищами: "рассказавшие" артефакты

В Испании раскопали монументальный каменный дольмен в возрасте 5 тысяч лет / Иллюстративное фото / © pixabay.com

На юге Испании, в провинции Малага, археологи раскопали каменную гробницу 5000 лет, длина которой достигает почти 12,8 метра. Это мегалитическое сооружение не только поражает своими размерами, но и удивительно хорошо сохранилось, скрывая внутри множество древних артефактов.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Уникальные находки и структура дольмена

Исследователи отмечают, что это может быть один из самых величественных и полных дольменов по всей Андалусии. Сооружение очень сложное: оно состоит из вертикальных каменных плит высотой более 1,8 метра и имеет несколько внутренних отсеков. Сверху гробница была накрыта массивными горизонтальными плитами, поверх которых древние строители насыпали курган из песка и мелких камней.

Внутри этих отсеков специалисты обнаружили человеческие кости и богатый погребальный инвентарь. Среди сокровищ были изделия из экзотической слоновой кости, янтаря, а также морские раковины. Отдельное внимание привлекли мастерски сделанные кремневые предметы: наконечники стрел, большие лезвия и даже топорообразная алебарда.

Что эти артефакты рассказывают о прошлом

Наличие нескольких погребальных камер указывает на то, что это место служило коллективным кладбищем в течение длительного времени. Кроме того, обнаруженные предметы свидетельствуют о масштабных торговых связях тогдашних людей.

"Настоящий потенциал этого сооружения заключается в его чрезвычайном состоянии сохранения, что позволит нам получить детальное понимание образа жизни и верований этих сообществ", - рассказал соруководитель проекта Эдуардо Виханде.

Исследователи добавляют, что находка морских раковин глубоко на материке подчеркивает престижность моря и доказывает существование развитых сетей обмена на большие расстояния 5000 лет назад. В общем, подобные мегалитические сооружения не были редкостью и использовались в разных уголках мира как гробницы, места для ритуалов или территориальные маркеры.

