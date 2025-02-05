Археологи обнаружили 7000-летний наконечник стрелы с ядом внутри трупа животного – фото

Найдено древнейшее подтвержденное использование двух или более растительных токсинов, нанесенных на наконечник стрелы, и его возраст составляет 7 000 лет. Это произошло после того, как ученые идентифицировали новый вид динозавров, остатки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.

Теперь археологи обнаружили наконечники стрел, помещенные в полость костного мозга неопределенного вида антилопы, пишет Daily Star. Кости и наконечник стрелы были обнаружены в 1983 году и помещены в хранилища кафедры археологии Университета Витватерсранда.

Оружие, которому 7000 лет, было найдено в пещере Кургер в Южной Африке, в западных горах Магалисберг, примерно в 1,5 часах езды от Йоханнесбурга. В недавнем исследовании эксперты пришли к выводу, что это самый древний подтвержденный случай использования смеси двух или более растительных токсинов, специально нанесенных на наконечники стрел.

Доцент Джастин Брэдфилд из Университета Йоханнесбурга заявил: "Нанесение яда на оружие свидетельствует об эволюционном прогрессе в развитии охотничьих технологий".

Способность первоначального создателя смешивать сложные рецепты вместе, независимо от того, предназначены ли они для изготовления ядовитого клея, или для медицинских целей, непосредственно свидетельствует о его когнитивных способностях и традиционных фармакологических знаниях. Исследование выявило наличие различных ядов, таких как два токсических сердечных гликозида (нарушающих работу сердечных мышц), дигитоксин и строфантидин. Оба эти вещества исторически использовались в ядах, связанных с охотой.

7000-летний наконечник стрелы с ядом / Фото: Aliénor Duhamel, CC BY-NC-ND

Также была открыта рицинолериновая кислота, которая может быть результатом окислительного расщепления токсического лектина касторки.

Также были обнаружены различные органические соединения, которые не встречаются в одних и тех же растениях и указывают, что они были объединены для создания ядовитой смеси. Исследование показало, что содержание бедренной кости было, вероятно, самым древним многокомпонентным ядом для стрел в мире.

Несмотря на это, это не означает, что наконечник стрелы является древнейшим примером применения яда в охотничьем оружии, которое, как полагают, появилось около 60 000-70 000 лет назад.

Древнейшим молекулярным свидетельством использования яда на юге Африки является деревянная лопатка 24 000 лет, найденная между Свазилендом и Южной Африкой. Лопатка была найдена в пограничной пещере в горах Лебомбо, где на ней были обнаружены следы касторовой кислоты.

Напомним, на пляже выбрасываются большие белые акулы с гигантским мозгом. Во всем мире этот вид сейчас внесен в список уязвимых, а количество больших белых акул неуклонно уменьшается.

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