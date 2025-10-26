Археологи обнаружили "чрезвычайно редкий" римский кенотаф: что было в средние века

Находка археологов / © livescience

Археологи в южной Германии сообщили об открытии «крайне необычного» каменного сооружения в форме круга, которое, по всем признакам, является древнеримским захоронением. Однако во время раскопок выяснилось — гробница совершенно пуста.

Об этом пишет издание Live Science

Монумент обнаружили осенью 2024 года во время строительных работ в селе Волькертсхофен, в федеральной земле Бавария. Под слоем почвы археологи наткнулись на обломки керамики, а затем — на мощный каменный фундамент диаметром около 12 метров. Рядом с сооружением нашли квадратное основание, вероятно, для статуи или надгробного знака.

Находка выделяется своей необычной формой и размером, что характерно для римских погребальных курганов (тумулусов) — такие сооружения чаще встречаются в Италии или Центральной Европе, но являются «крайне необычными» для немецких территорий, особенно если учитывать, что большинство местных курганов датируются гораздо более ранними эпохами. В римские времена эта местность была частью провинции Реция.

К круглой каменной кладке примыкает квадратный каменный участок, который, вероятно, служил пьедесталом для установки статуи или памятного столба (стелы), что подчеркивало мемориальный характер объекта.

Главная интрига находки заключается в ее содержимом: внутри монумента не было найдено ни человеческих костей, ни какого-либо погребального инвентаря или артефактов. Этот факт, а также стратегическое расположение сооружения, позволили археологам выдвинуть версию о том, что это кенотаф — памятник, возведенный в честь человека, фактическое захоронение которого находится в другом месте.

Матиас Пфайль, генеральный куратор Баварского государственного управления по охране памятников, подтвердил важность открытия: «Мы не ожидали найти здесь погребальный памятник такого возраста и размера. Гробница была одновременно местом памяти и выражением социального статуса».

Особое значение имеет местоположение: монумент построен непосредственно возле важной римской дороги, недалеко от римского загородного поместья. «Тумулус был расположен прямо на важном римском транспортном пути, и таким образом семья создала широко заметный мемориал для умершего», — пояснил Пфайль.

Дальнейшие исследования окружающей территории и самого монумента помогут экспертам подробнее изучить быт и социальную иерархию римского населения в провинции Реция.

