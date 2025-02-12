Археологи обнаружили "деньги дьявола": в Нидерландах нашли уникальное средневековое сокровище

Находка была сделана вблизи села Хезинген, в 130 км от Амстердама, недалеко от границы с Германией.

В Нидерландах археологи сделали уникальное открытие – три раннесредневековых сокровищ с золотыми и серебряными артефактами, а также сотнями монет. Возраст находок составляет около 1300 лет, и, по мнению ученых, они могли использоваться для ритуальных жертвоприношений.

Об этом пишет Live Science.

Находка была сделана вблизи села Хезинген, в 130 км от Амстердама, недалеко от границы с Германией. Этот регион исторически располагался вне Римской империи и после ее падения стал территорией германских племен. Именно здесь в VI-VII веках проводили жертвоприношение, что подтверждается многочисленными археологическими свидетельствами.

По словам руководителя раскопок Яна-Виллема де Корта, хотя территория традиционно считается саксонской, неясно, идентифицировали ли себя местные жители именно как саксы.

"Этот термин, возможно, использовали иностранцы для обобщенного описания язычников", — пояснил он.

Археологи обнаружили более 100 золотых и серебряных монет, а также ювелирные украшения: серьги, подвески и куски драгоценных металлов, которые, вероятно, использовали в качестве валюты. В почве также обнаружили следы истлевших костей, что может свидетельствовать о ритуальных жертвоприношениях животных.

Редкие артефакты и их значение

Среди найденных монет есть редкие экземпляры, отчеканенные во Франкской империи в начале VII века. Также были обнаружены уникальные ювелирные изделия: одно из украшений украшено в стиле германского звериного орнамента, а другое напоминает римские изображения.

Монеты найдены в Нидерландах.

Исследователи отмечают, что артефакты были захоронены в разных местах, что подтверждает гипотезу об их использовании в жертвоприношениях. В то же время, точные божества, которым посвящались эти ритуалы, остаются неизвестными.

Жертвоприношение было распространенной практикой среди германских племен, однако с приходом христианства миссионеры начали осуждать такие ритуалы. Они называли найденные богатства "деньгами дьявола", а в саксонском крещальном обете IX века упоминается требование отказаться от Водана (аналог Одина) и его подношений, которые назывались "diobolgeldæ" — "дьявольское золото".

Священные столбы и их связь с сезонными ритуалами

Кроме кладов, в Хезингене обнаружили 14 ям для деревянных столбов, расположенных с востока на запад. Деревянные конструкции не сохранились, но археологи предполагают, что они могли поддерживать священный столб или "стаполь" — языческое изображение богов, упоминаемое в раннехристианских текстах.

Расположение этих столбов указывает на связь с весенним и осенним равноденствием, что было важно для сельскохозяйственных общин того времени.

Исследователи предполагают, что это место могло стать своеобразным центром языческой культуры, сопротивлявшейся религиозным изменениям, происходившим в Европе в период христианизации.

Первые монеты были найдены еще в 2020-2021 годах с помощью металлодетекторов. Местные кладоискатели сообщили о находке власти, после чего начались полноценные раскопки перед запланированным строительством.

Стоимость клада остается неопределенной, но археологи уверены, что это одна из самых важных находок в регионе за последние десятилетия.