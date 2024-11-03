Археологи обнаружили древний город, которому 4000 лет: где он находится (фото)

В древнем поселении люди жили около тысячи лет, но потом его покинули, и археологи не знают, почему это произошло.

Французские и саудовские археологи обнаружили укрепленный город бронзового века, расположенный в оазисе в пустыне. Это 4000-летнее открытие демонстрирует, как местные жители переходили от кочевого к городскому образу жизни. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Об этом пишет издание ScienceAlert.

Остатки древнего города Аль-Натах долгое время были скрыты в оазисе Хайбар на северо-западе Аравийского полуострова, окруженном пустыней. Ранее в этом году была найдена стена протяженностью 14,5 км, а теперь ученые обнаружили доказательства, подтверждающие, что эта стена была возведена для защиты города.

Ученые сообщили, что в городе площадью около 2,6 гектара, который был большим для своего времени, проживало около 500 человек. Город был возведен примерно в 2400 году до н. в эпоху раннего бронзового века. Однако спустя примерно тысячу лет его жители покинули город, и археологи не могут определить причины этого.

Когда город Аль-Натах был построен, в Леванте, регионе вдоль Средиземного моря, многие города процветали. Северо-западная часть Аравийского полуострова считалась бесплодной пустыней, по которой передвигались кочевники-скотоводы. 15 лет назад археологи впервые обнаружили, что в оазисах в бронзовом веке существовали укрепленные поселения.

Археологи теперь обнаружили древний город, где фундаментные остатки домов были скрыты под землей. Ученые полагают, что в городе могло быть около 50 одноэтажных или двухэтажных домов. Существует предположение, что город был возведен на возвышенности, а затем его окружили крепостной стеной.

Ученые показали, где был найден город/sciencealert

В ходе раскопок археологи обнаружили оружие, керамические изделия и другие ценные артефакты, что свидетельствует о наличии относительно развитого общества. Исследование предполагает, что высота крепостных стен могла достигать 5 метров, и город Аль-Натах мог быть резиденцией могущественного местного органа власти.

По мнению археологов, эти открытия свидетельствуют о процессе медленной урбанизации в регионе, когда население переходило от кочевого к оседлому образу жизни. Авторы исследования отмечают, что укрепленные поселения в оазисах на территории современной Саудовской Аравии поддерживали связи между собой в районе, где преобладали кочевники-скотоводы. Эти укрепленные связи, вероятно, способствовали развитию стабильной торговли специями и благовониями, которые доставлялись с южной части Аравийского полуострова ближе к Средиземному морю.

По словам археологов, город Аль-Натах оставался небольшим поселением по сравнению с существовавшими в то же время городами Месопотамии и Египта.

Напомним, в Израиле обнаружили камни, соответствующие дороге, по которой ходил сын Божий. Археологи раскопали территорию площадью около 3500 квадратных метров. Это открытие вызывает большой интерес у ученых и верующих, поскольку помогает лучше понять исторический контекст библейских событий.

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