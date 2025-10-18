Археологи обнаружили древнюю военную крепость, которой около 3500 лет: как она выглядит (фото)

Находка археологов / © livescience

Археологи обнаружили 3,5-тысячелетнюю египетскую военную крепость в северной части Синайской пустыни. Сохранились даже древние печи и кусок окаменелого теста, который солдаты крепости так и не успели использовать.

Об этом пишет Live Science

На севере Синайской пустыни в Египте археологи открыли 3,5-тысячелетнюю военную крепость, расположенную недалеко от побережья Средиземного моря. Крепость была частью древней военной дороги, известной как «Путь Гора» или «Военная дорога Гора» в честь египетского бога неба и войны Гора. Дорога соединяла дельту Нила с другими районами восточного Средиземноморья, а обнаруженные ранее крепости свидетельствуют о систематическом укреплении этого маршрута.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, крепость площадью около 0,8 гектара, вероятно, была построена в правление фараона Тутмоса I (около 1504-1492 гг. до н.э.), который расширил Египетскую империю на территорию современной Сирии. Это обстоятельство объясняет стратегическое расположение укрепления.

Одна из стен крепости выполнена в виде «зигзага», который шел с севера на юг и отделял западную часть крепости, отведенную под жилые помещения. Зигзагообразная конструкция позволяла укрепить стену и уменьшить влияние ветра и песка, пояснил археолог Хешам Хусейн, заместитель секретаря по археологии Нижнего Египта и Синая.

Во внешних нишах крепости археологи обнаружили небольшие печи, которые, вероятно, использовались для ежедневных бытовых нужд солдат. Рядом с одной из печей нашли кусок окаменелого теста, что свидетельствует о том, что его не успели приготовить или употребить.

© livescience

Крепость имела значительную оборонительную систему: на данный момент археологи зафиксировали 11 сторожевых башен, некоторые из них содержат «фундаментальные закладки» из керамики, закопанные во время строительства. На части керамических изделий оттиснуто имя Тутмоса I. В древнем Египте такие закладки выполняли ритуальное значение при сооружении новых зданий.

Остатки керамической посуды, обнаруженные во время раскопок / © livescience

По оценкам исследователей, крепость могла вмещать значительный гарнизон — от 400 до 700 солдат, со средней численностью около 500. Внутри укрепления находились жилые помещения для военных, а также следы использования вулканического камня с островов Эгейского моря для строительных работ. Команда археологов проверяет наличие рядом порта, который мог бы снабжать гарнизон.

Известный археолог Джеймс Хоффмайер, который ранее исследовал крепость в Синае на объекте Телль-эль-Борг, отметил, что новое открытие является чрезвычайно важным для понимания системы защиты северного Синая во время Раннего Нового Царства Египта. Вместе с крепостью на Телль-эль-Борг, укрепление было частью военной дороги, которая обеспечивала контроль Египта над восточным побережьем Средиземного моря в течение примерно четырех веков.

Открытие подтверждает, что крепость, вероятно, была построена по приказу Тутмоса I и играла ключевую роль в системе обороны, которую впоследствии дополняли последующие фараоны. Исследования продолжаются, а анализ остатков крепости позволит получить более глубокое понимание того, как Египет контролировал восточные рубежи своей империи.

