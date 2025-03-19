Археологи обнаружили гробницу загадочного фараона в Египте

Гробницу неизвестного фараона обнаружили в Египте. Она была разграблена еще в древности, но ученые надеются узнать больше о ее владельце.

В Абидосе, в древнем египетском некрополе, археологи обнаружили гробницу, принадлежавшую неизвестному фараону, правившему Египтом более 3600 лет назад.

Об этом сообщило Министерство древностей Египта.

Находка была сделана на глубине 7 метров и включает погребальную камеру длиной 5 метров, покрытую сводами из глиняного кирпича. Хотя гробница была сильно разграблена, и имя правителя не удалось восстановить, исследования все еще продолжаются, и археологи надеются найти новые свидетельства о правителях того времени.

Эта находка относится к периоду Второго промежуточного периода (около 1640-1540 гг. до н.э.), когда Египет был разделен на южную часть, подконтрольную нескольким царям, и северную, где господствовали гиксосы.

"Имя царя первоначально было записано в нарисованных сценах на оштукатуренной кирпичной кладке, украшавшей подземный вход в известняковой погребальной камере. Однако иероглифические тексты были повреждены древними расхитителями гробниц. Их сохранилось недостаточно, чтобы прочитать имя царя", — отметил профессор Йозеф Вегнер из Университета Пенсильвании.

По словам профессора, гробница давно разграблена, и в ней не сохранилось ни мумии, ни саркофага. Однако ученые продолжают исследовать местность в поисках других захоронений этой эпохи, которые могут раскрыть больше подробностей о правителях того времени.

Это уже второе крупное открытие года: в феврале археологи сообщили об обнаружении гробницы фараона Тутмоса II, сводного брата и мужа Хатшепсут.

Напомним, ученые обнаружили "скрытый раздел" эволюции человека. Результаты их исследования свидетельствуют, что история человечества намного сложнее, чем считалось ранее.

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