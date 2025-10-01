Археологи обнаружили корабль времен Римской империи: пролежал под водой 2 тысячи лет

Ученых удивила находка / © Getty Images

На дне залива Барбир, Хорватия обнаружены остатки 12-метрового корабля времен Римской империи.

Об этом сообщает Croatia Week.

Археологи обнаружили затонувший корабль, который пролежал под слоем песка почти две тысячи лет. Известно, что у него сохранились элементы верхней конструкции.

«Мы обнаружили кусок древесины с железным гвоздем, что указывает на возможность более значительной находки», — объяснил директор Международного центра подводной археологии Задара Младен Пешич.

Специалисты датировали судно I-II веками нашей эры. На борту затонувшего корабля обнаружены сотни оливковых косточек, остатки винограда, персиков и орехов, что указывает на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Судно планируют задокументировать на дне моря с помощью фотограммметрии. После этого его законсервируют тем же песком, защищавшим его два тысячелетия.

