Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке

Иисус Христос / © pixabay.com

Во время археологических раскопок в Иерусалиме ученые обнаружили огромное древнее сооружение, которое может быть местом, где Иисус Христос якобы исцелил слепого человека.

Об этом пишет Daily Mail.

В Евангелии от Иоанна описывается, как Иисус Христос вернул зрение нищему, отправив его умыться в купальне Силоам.

Что известно о находке

Ученым удалось найти монументальную дамбу, ранее служившую основой для бассейна. Это очень большое сооружение достигает более 11 метров в высоту, 8 метров в ширину и не менее 21 метра в длину.

Благодаря высокоточному анализу ученые смогли определить его возраст — примерно 2800 лет.

По словам директора раскопок Итамара Берко из Управления древностей Израиля, эта находка обеспечивает «ощутимую» связь с местом, описанным в Священном Писании.

«Если до сих пор мы могли только читать в библейском тексте о существовании купальни Силоам, то теперь мы можем увидеть ее ощутимые остатки и ее начало 2800 лет назад», — рассказал Берко.

Ученые из Института науки Вейцмана, исследуя части сооружения, смогли выяснить точный возраст дамбы: конец IX века до нашей эры.

Ученые воспроизвели климат того времени, интегрировав полученные данные с уже имеющимися. Все эти данные указывают на то, что в тот период было мало дождей, но бывали короткие, но сильные ливни, которые приводили к наводнению.

Таким образом, строительство столь крупных водных систем стало прямой реакцией на изменение климата.

Как описывается исцеление слепого в Библии

В Евангелии от Иоанна описано чудо, когда Иисус вернул зрение слепому человеку.

Как говорится в рассказе, Христос плюнул на землю, сделал смесь из слюны и грязи и помазал глаза мужчины. После этого он приказал ему пойти и умыться в купальне Силоам.

Мужчина поступил так, как ему сказали, и сразу прозрел.

В Библии цитируются слова слепого нищего: «Мужчина, которого называют Иисусом, сделал немного грязи и положил ее мне на глаза.

«Он сказал мне пойти в Силоам и умыться. Я ушел, умылся и прозрел», — говорится в Библии.

Иисус Христос исцеляет слепого человека / © Getty Images

Открытие дамбы и Силоамского пруда в городе Давида является результатом настойчивости, профессионализма и археологической решимости.

«Это один из самых впечатляющих и значительных остатков периода Первого Храма в Иерусалиме, который сохранился очень хорошо», — отметил директор IAA Эли Эскусидо и подчеркнул, что открытие дает толчок к новым исследованиям.

Ранее ученые обнаружили «храм, где Иисус творил чудеса». Археологи обнаружили под синагогой IV века в Корациме остатки еще более старого здания. Под каменным полом они обнаружили массивные каменные обломки посуды и монеты. Предварительный анализ показал, что эти находки относятся к I веку — времени, когда Иисус проповедовал в этих местах.

Кроме того, ранее ТСН.ua писал о том, как на самом деле выглядел Иисус Христос. Согласно современным исследованиям, он не был белым мужчиной с длинными волосами и атлетическим телосложением. По реконструкции, Иисус имел типичные черты ближневосточного происхождения, смуглую кожу, короткие волосы и бороду.

