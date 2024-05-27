Археологи обнаружили недостающее звено в эволюции динозавров – новое исследование

Эволюционный переход от чешуи к перьям произошел у динозавров примерно 135-120 млн лет назад.

Археологи обнаружили новую окаменелость кожи динозавра в возрасте 120 миллионов лет. Ученые говорят, что у некоторых пернатых динозавров была чешуйчатая кожа, как у рептилий, среди которых мы живем сегодня.

Об этом пишет The Mirror.

Новое исследование позволяет предположить, что у вымершей рептилии была "чешуя и птичья кожа с перьями" — открытие, которое ученые называют "неизвестной составляющей" в эволюции пернатых динозавров. Эволюционный переход от чешуи к перьям произошел у динозавров примерно 135-120 млн лет назад.

Используя ультрафиолетовый свет, команда определила участки сохраненной кожи, невидимые в условиях естественного света.

Исследование впервые показало, что у пситтакозавра была кожа, похожая на кожу рептилии, в тех местах, где не было перьев.

"Это ископаемое действительно является скрытой жемчужиной. Ископаемая кожа не видна невооруженным глазом и она оставалась скрытой, когда образец передали в дар Нанкинскому университету 2021 года. Только под ультрафиолетовым светом кожа видна в ярком оранжево-желтом свечении. Что действительно удивительно, так это химический ископаемой кожи", — поделился доктор Ян.

Напомним, ученые обнаружили новый вид динозавров – абелизавридов, который назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, жившего 70 млн лет назад, обнаружили в формации Ла Колония в Патагонии.

А в Полтавской области обнаружили останки скелета динозавра. Ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал брахиозавру.

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