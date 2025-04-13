Археологи обнаружили неизвестный город, которому 3400 лет

Находка археологов

Реклама

На территории Египта археологи раскопали древний город в возрасте около 3400 лет. Оно появилось в период расцвета Нового царства. Ученые предполагают, что строительство началось во время правления отца Тутанхамона, а завершал его один из самых известных фараонов — Рамсес II.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, пишет Live Science.

На севере Египта археологи обнаружили руины древнего поселения, расположенного в 43 км от Александрии, рядом со Средиземным морем. Эта находка меняет представление об истории региона — ученые считали, что люди появились здесь только в эллинистический период, с приходом греков в конце IV века до н.

Реклама

Исследование показало, что поселение гораздо древнее, чем считалось: его построили еще в период Нового царства, более 3 тысяч лет назад. Это делает находку древнейшим поселением на севере страны. Хотя точные границы города еще не определены, археологи уже видят признаки развитой инфраструктуры — в частности, улицы специально были спроектированы для отвода воды и защиты зданий от разрушения.

Среди найденных построек — храм, построенный во время правления Рамсеса II, а также частные поминальные храмы. Надписи, которые удалось прочесть археологам, свидетельствуют о том, что там хоронили военных. Это позволяет предположить, что город являлся военным поселением с укреплениями и административными зданиями.

Археологи нашли кувшин со старинным клеймом, где написано имя Меритатон. Это была дочь знаменитых Эхнатонов и Нефертити. Сам Эхнатон прославился тем, что изменил религию в Египте, приказав поклоняться только одному богу — Атону. Но его сын Тутанхамон вернул все, как было, со многими богами.

По мнению ученых, клеймо с именем Меритатон, найденное на кувшине, может свидетельствовать о том, что на этом месте когда-то производили вино для фараонской семьи. Археологи считают, что виноградники охранялись военными, а само поселение возникло, вероятно, в эпоху Эхнатона. Обнаруженный храм подтверждает важную стратегическую и культурную роль города. Исследования продолжаются, и учёные надеются выяснить не только размеры поселения, но и то, как его называли древние египтяне.

Напомним, ранее мы писали о том, что недалеко от пирамид Гизы в пустыне пользователи Google Maps обнаружили удивительный комплекс в форме подковы, окруженный необычными сооружениями.