Археологи обнаружили невредимую мумию в возрасте 3000 лет

В Перу исследователи из Университета Сан-Маркос недавно сделали открытие, имеющее историческую ценность. Они объявили о находке мумии, которой примерно 3000 лет.

Об этом пишет Reuters.

Во время раскопок они наткнулись на фрагменты волос и черепа мумии, бережно завернутые в пучок хлопка. Их усердные усилия привели к тому, что впоследствии им удалось обнаружить полные останки мумии.

Археолог Мигель Агилар предполагает, что эта мумия, скорее всего, принадлежит к маньчжурской культуре, процветавшей в долинах Лимы между 1500 и 1000 годами до нашей эры. В частности, эта культура была известна своими характерными храмами, построенными в форме буквы U, тщательно выровненными на рассвете.

Напомним, в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

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