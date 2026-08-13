Археологи обнаружили «неземной» металл в кольцах возрастом до 3800 лет: кто их носил

Кольца с железом из метеоритов. Фото: Gounelle & Mantzourani, J. Archaeol. Sci., 2026

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Минойская и микенская элита бронзового века, возможно, носила кольца, изготовленные из железа метеоритного происхождения. Новое исследование артефактов с территории современной Греции показало, что необычный металл использовали для изготовления драгоценных украшений, которые могли служить символами статуса и власти.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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В ходе пятилетней работы ученые проанализировали химический состав более 100 археологических находок с территории современной Греции. Основную часть выборки составили 91 железный предмет бронзового века возрастом примерно от 3000 до 3800 лет.

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Среди исследованных артефактов были кольца, браслеты, ножи и другие предметы. Для определения состава металла специалисты применили неразрушающий рентгеновский флуоресцентный анализ, который позволил изучить находки без их повреждения.

В результате в 13 артефактах ученые обнаружили никель. Согласно выводам авторов работы, эти предметы, вероятно, могли быть изготовлены из железа метеоритного происхождения.

Особое внимание исследователей привлекло то, что все 13 предметов, вероятно изготовленных из метеоритного железа, представляли собой кольца. В состав некоторых украшений также входили драгоценные металлы, в частности золото и серебро. Кольца имели оправы, на которых могли располагаться печати. Кроме того, большинство таких изделий происходят из богатых захоронений, в частности гробниц в Микенах. Еще одно кольцо археологи обнаружили в минойском некрополе. Оно оставалось на пальце погребенного человека, которого исследователи идентифицировали как вероятного первосвященника.

По мнению авторов исследования, метеоритные кольца могли быть распространённым атрибутом влиятельных представителей минойской и микенской дворцовой элиты.

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В то же время железо для их изготовления могло поступать в Грецию из Египта. В силу особенностей географии Греции метеориты там могли разрушаться или падать в море. Зато засушливый климат египетских пустынь способствовал их сохранности.

Исследование также показало, что ещё 78 проанализированных железных артефактов были изготовлены из выплавленного, а не метеоритного металла. Такие предметы могли появиться в Греции примерно с 1400 года до нашей эры, хотя к 1200 году до нашей эры относятся лишь две находки — кулон и перстень.

Предметы, проанализированные в ходе исследования. Красными точками отмечены артефакты, которые, вероятно, содержат железо метеоритного происхождения. Фото: Gounelle & Mantzourani, J. Archaeol. Sci., 2026

Учёные предполагают, что использование выплавленного железа в Греции началось позже, чем в Анатолии. Не исключено также, что часть ранних железных изделий импортировалась, в частности, с Кипра.

Мода на кольца из метеоритного железа, по оценкам исследователей, просуществовала примерно до 1200 года до нашей эры. Почему такие украшения впоследствии исчезли, точно неизвестно. Среди возможных причин учёные называют изменения в доступности материала и спросе.

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Отмечается, что использование метеоритного железа в древности было характерно не только для Средиземноморья. В различных регионах мира из него изготавливали орудия труда, оружие, украшения и другие предметы. Известны, в частности, находки из Гренландии, Китая, доколумбовой Америки и Египта. Одним из самых известных примеров является кинжал египетского фараона Тутанхамона.

Напомним, ранее мы сообщали, что у побережья Александрии с морского дна подняли 22 каменных блока весом до 80 тонн. Исследователи полагают, что они могли быть частями легендарного Александрийского маяка.

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