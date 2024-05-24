Археологи обнаружили новый вид динозавров, живших 70 млн лет назад: что о нем известно

Ученые обнаружили новый вид динозавров – абелизавридов, который назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, жившего 70 млн лет назад, обнаружили в формации Ла Колония в Патагонии.

Об этом пишет IFLScience.

Коллекен (Koleken inakayali) отличается уникальными чертами черепа, своими небольшими размерами, а также отсутствием рогов, которые были у Карнотавра.

По словам ученых, у Коллекена были действительно маленькие передние лапы, являющиеся общей чертой для абелизавридов. Пока эксперты не знают, почему у этого вида динозавров были такие мелкие передние конечности, но подчеркивают, что они были действительно умелыми охотниками.

"Наша находка дает представление о разнообразии абелизавридов в Патагонии перед массовым вымиранием. Исследование также анализирует эволюцию абелизавридов и их родственников, обнаруживая ускорение эволюции в раннем меловом периоде", — сказал исследователь Диего Пол.

Ранее стало известно, что в Полтавской области обнаружили останки скелета динозавра. Ученые пришли к выводу, что скелет принадлежал брахиозавру.

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