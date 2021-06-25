Археологи обнаружили ранее неизвестный тип древнего человека

Ученые назвали новый вид Homo Nesher Ramla.

Израильские ученые идентифицировали неизвестный ранее вид древнего человека, который жил рядом с Homo Sapiens более 100 тысяч лет назад.

Как пишет журнал Science, археологи назвали новый вид Homo Nesher Ramla в честь карьера для добычи известняка, где нашли кости. Останки были выкопаны на глубине около 8 метров под землей на территории Нешер Рамла под открытым небом.

Археологи считают, что его представители жили по соседству с умным человеком и скрещивались. Nesher Ramla Homo, как говорят ученые, были прямыми предками неандертальцев. На контакты с Homo sapiens указывает много факторов, включая сходство способов обработки каменных орудий.

Археологи нашли часть челюсти, которую они собрали с 17 фрагментов, часть черепа и зуб. Рядом нашли кремниевые каменные орудия и кости животных.

Ученым еще предстоит провести ряд длительных анализов и исследований, чтобы подтвердить все гипотезы.

Пока с уверенностью можно сказать только одно — найдены останки не принадлежат известным видам древних людей.

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