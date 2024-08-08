Археологи обнаружили самый древний календарь в мире – он может переписать историю (фото)

Группа исследователей считает, что 365 символов "V", выгравированных на каменном столбе, представляют один день.

Археологи считают, что обнаружили самый древний календарь в мире.

Об этом пишет Daily Star.

Группа из Эдинбургского университета изучила 365 символов "V", выгравированных на каменном столбе на месте 12000-летнего храма в Турции.

Исследователи утверждают, что он мог действовать как солнечный календарь с символами, составляющими один день. Он также содержал 12 лунных месяцев и 11 дополнительных дней.

Они считают, что открытие свидетельствует о том, что у древних людей были точные способы измерения времени за 10 000 лет до того, как запись дат была впервые задокументирована в Древней Греции в 150 г. до н. э.

Самый старый календарь в мире / Фото: Martin B. Sweatman

Исследователи также считают, что система может переписать хронологию человеческой цивилизации, поскольку, по их мнению, она использовалась для записи даты столкновения роя фрагментов кометы с Землей почти 13 000 лет назад.

Считается, что удар кометы вызвал мини-ледниковый период, который длился более 1200 лет, который уничтожил многие виды крупных животных. Также считается, что удар мог спровоцировать изменения в образе жизни и сельском хозяйстве, связанные с зарождением цивилизации в Западной Азии.

Эксперты считают, что разорение, вызванное кометой, заставило древних людей перейти от охоты и собирания к созданию постоянных поселений.

Гебекли-Тепе / Фото: Getty Images

Доктор Мартин Свитман из Школы инженерии Эдинбургского университета, руководивший исследованием, сказал: "Похоже, жители Гебекли-Тепе были внимательными наблюдателями за небом, чего и следовало ожидать, учитывая, что их мир был опустошен ударом кометы. Это событие могло послужить толчком к возникновению цивилизации, начав новую религию и мотивируя развитие сельского хозяйства для борьбы с холодным климатом. Возможно, их попытки записать увиденное стали первыми шагами к развитию письменности тысячелетия".

Столб был разделен на две части. Одна с рядами символов "V" вверху, а другая с более мелкими квадратными символами. На нем был изображен диск, представляющий солнце, и скорпион в отсылке к греческому созвездию Скорпиона.

Гебекли-Тепе — старейшее из найденных рукотворных сооружений, в нем есть несколько каменных столбов.

Напомним, найдены обломки пиратского корабля XVII века с необычным грузом. Его использовали, вероятно, для того, чтобы замаскироваться.

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