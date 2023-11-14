Археологи обнаружили скелет с протезом руки, которому почти 600 лет: из чего он сделан (фото)

В Германии археологи обнаружили многовековый скелет с металлическим протезом руки, заменивший четыре отсутствующих пальца.

Об этом сообщает CNN.

В заявлении Баварского государственного управления по охране памяток говорится, что археологи использовали радиоуглеродный анализ, чтобы оценить, что этот человек в возрасте от 30 до 50 лет умер где-то между 1450 и 1620 годами. Поэтому протезу руки потенциально почти 600 лет.

Скелет с протезом руки, которому почти 600 лет / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Пальцы на левой руке мужчины, судя по всему, были ампутированы, а остатки руки были помещены в пустой футляр, сделанный из железа и других металлов, свидетельствующий о развитом состоянии медицины того времени, говорят археологи.

"Пустой протез кисти на левой руке прибавил четыре пальца", — говорится в заявлении Вальтера Ирлингера, руководителя отдела консервации археологических памяток Баварии. "Указательный, средний, безымянный и мизинец индивидуально сформированы из листового металла и неподвижны. Реплики пальцев лежат параллельно друг другу, немного изогнутые. Вероятно, протез был прикреплен ремнями", — добавил он.

Рентген показывает кости, окруженные металлом / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Внутри протеза руки была обнаружена ткань, похожая на повязку, позволяющую предположить, что она использовалась для смягчения культи.

Останки были найдены в могиле возле церкви в баварском городе Фрайзинг, примерно в 40 километрах к северу от Мюнхена, во время коммунальных работ.

Скелет с протезом руки, которому почти 600 лет / Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Фрайзинг был местом нескольких битв в средние века и во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Это, видимо, увеличило количество ампутаций и, как следствие, привело к увеличению количества протезов, говорится в заявлении.

Около 50 подобных протезов, датируемых тем же периодом времени, были обнаружены в Центральной Европе, начиная от неподвижного протеза, подобного найденному во Фрайзинге, до хитроумного подвижного протеза руки, который, как известно, носил рыцарь Гетц фон Берлихинген после 1530 года.

А еще более древний, 3000-летний протез деревянного пальца ноги был обнаружен археологами в Египте в 1997 году. Позже археологи обнаружили, что этот палец, который носила дочь священника, был создан для того, чтобы он позволял ходить и выглядел естественно и красиво.

Напомним, у древней египтянки, умершей более 3000 лет назад, нашли опухоль с зубами. Также было обнаружено кольцо, которое "защищало ее от боли".

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