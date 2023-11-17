Археологи обнаружили табличку с таинственным утраченным языком, существовавшим 3000 лет назад

В Турции обнаружен секретный текст, разбросанный среди десятков тысяч древних глиняных табличек, написанных во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.

Об этом сообщает Science Alert.

Никто еще не знает, что говорит эта интересная клинопись, но, похоже, это давно потерянный язык, существовавший более 3000 лет назад.

Эксперты говорят, что загадочная идиома не похожа ни на другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке, хотя, похоже, он имеет общие корни с другими анатолийско-индоевропейскими языками.

Хитрые каракули начинаются в конце культового ритуального текста, написанного на хеттском языке – древнейшем известном индоевропейском языке – после вступления, которое по сути переводится как: "Теперь читайте на языке страны Калашма".

Калашма – организованное общество бронзового века, которое, вероятно, было расположено на северо-западной окраине гораздо большей Хеттской империи в древней Анатолии – на некотором расстоянии от столицы Хаттусы, где позже была обнаружена эта глиняная табличка.

По словам Андреаса Шахнера, руководителя археологических раскопок руин Хаттусы, когда он впервые взял табличку в руки, он почувствовал ее важность.

В частности, он отметил, что глиняная табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 другими, найденными в том же месте.

Фотографий недавно обнаруженной таблички нет, поскольку специалисты до сих пор работают над ее переводом. Ученые надеются опубликовать свои результаты вместе с изображениями своего открытия в следующем году.

Напомним, обнаружена новая планета, на которой идет дождь из песка. На ней также наблюдаются горячие температуры и бурные ветры.

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