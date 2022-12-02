Археологи обнаружили уникальный 2000-летний храм под водой

Древний город, который назывался Байи, был игровой зоной для римской элиты.

Затопленный храм, построенный примерно 2000 лет назад, обнаружили в заливе Поццуоли на противоположной стороне древнего "Города грехов".

Об этом сообщает Newsweek.

Древний город, который назывался Байи, был игровой зоной для римской элиты в период расцвета империи. Состоятельные римляне возводили здесь роскошные виллы.

Город затопил из-за того, что архитекторы выбрали неудачное место для его строительства. Из-за вулканической активности в заливе Поццуоли город постепенно уходил под воду.

Археологи считают эту местность очень интересной для исследований. Римляне основали его в 194 году до н. э. на месте древнегреческой колонии. Они воспользовались преимуществом природного укрепления и построили коммерческую гавань.

Пока археологи планируют создать подробную карту местности и подводных структур. Для этой цели используются дроны и снимки в высоком разрешении.

Напомним, в Ньюфаундленде (провинция Канады) археологи обнаружили особый артефакт. Здесь нашли золотую монету в возрасте сотни лет. Монета планируется выставить на осмотр после изучения.

В Днепре показали археологические находки, которые были раскопаны во время строительства трассы

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