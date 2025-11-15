ТСН в социальных сетях

Археологи обнаружили в гробнице воина нетронутый меч в возрасте 2,5 тысячи лет

Кроме меча, в погребении обнаружены пять наконечников стрел и золотая серьга.

Исследователи потрясены находкой

Исследователи потрясены находкой / © Associated Press

Во время раскопок кургана Карабия в Актогайском районе археологи обнаружили захоронение сакского воина VII-VI веков до н.э. Внутри сохранился полный набор погребального инструментария.

Об этом сообщает информационное агентство Qazinform.

Особую ценность есть бронзовый окна, разновидность меча, который был обнаружен в правой руке скелета. И меч, и кости идеально сохранились, несмотря на возраст более 2,5 тысячи лет.

Руководитель археологической экспедиции Даурен Жусупов отметил, что подобная сохранность похоронного комплекса является исключительной редкостью для сакских достопримечательностей. Двухсторонний бронзовый меч длиной 30 сантиметров украшен изысканными изображениями рогов архара и хищных птиц и демонстрирует высокий уровень мастерства кочевых народов в работе с металлом.

Кроме меча, в погребении обнаружены пять наконечников стрел и золотая серьга — все это указывает на высокий социальный статус похороненного воина.

Напомним, археологи обнаружили клад викингов, погребенный под землей более 1 000 лет. Это открытие состоялось в Западной Норвегии, где проводились раскопки, связанные с планами местного фермера по строительству дороги.

