Археологи обнаружили в Грузии загадочную табличку с неизвестным языком

Ученые предполагают, что табличка может иметь связь с утраченным языком, упоминаемым в греческой мифологии.

Археологи обнаружили загадочную каменную табличку с невнятными символами. Плита из базальта была случайно найдена в 2021 году местными рыбаками в иле озера Башплеми в Грузии. На ее поверхности выбито 60 символов, размещенных в семь строк, из которых 39 уникальны.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эти странные знаки не напоминают ни один из известных языков, хотя есть сходство с письменностями Индии, Египта и Западной Иберии. Археологи предполагают, что эта табличка может быть связана с поздним бронзовым или ранним железным веком – около 14 000 лет назад. Датировка остается неопределенной, поскольку химические методы не дали точных результатов.

"Исследователи говорят, что невозможно узнать, какое сообщение пытался передать древний писатель, но они считают, что это могло быть что-то важное. Если некоторые из повторяющихся цифр являются числами, исследователи предполагают, что это может быть запись о военной добыче, важном строительном проекте или приношение божеству", — говорится в сообщении.

Изучение технологии производства показывает, что символы созданы с помощью чрезвычайно развитых для того времени инструментов. Их контуры сначала просверливали, а затем сглаживали, что привело к уникальной серии изогнутых форм и линий.

Археологи обнаружили, что символы на табличке Башплеми наиболее близки к встречающимся в протокартвельском языке — предку современного грузинского языка, которым пользовались в IV тысячелетии до нашей эры. Кроме того, некоторые подобные формы найдены на древних печатях, которые использовались в дохристианской Грузии в период раннего железного века. По предположениям исследователей эти простые костяные печати могли быть инструментом чиновников, таких как сборщики налогов, для обозначения количества вина или других товаров.

"В целом надпись Башплеми не повторяет ни одного известного нам письма; однако большинство используемых в нем символов напоминают символы, которые можно найти в письменности Ближнего Востока, а также в географически отдаленных странах, таких как Индия, Египет и Западная Иберия", — отметили ученые.

Место находки, муниципалитет Манси в историческом регионе Дбанищеве, когда-то было центром преуспевающей цивилизации бронзового века. При раскопках здесь нашли орудия из камня и обсидиана для обработки кож, что свидетельствует о длительном поселении. Аэросъемка окрестных районов обнаружила правильные круги, вероятно, курганы и геометрические фигуры — остатки домов, оборонительных сооружений или культовых мест.

Интересно, что исследователи предполагают возможную связь с древним языком, упомянутым в греческой мифологии. В легенде о Ясоне и аргонавтах говорится о его путешествии в Колхиду в поисках золотого руна. Реальная Колхида, граничащая с Черным морем, располагалась на территории современной Грузии. Древнегреческие источники упоминают о местном способе письма под названием "золотое письмо", которое может быть связано с загадочной табличкой Башплеми.

"Цель аргонавтической экспедиции заключалась в том, чтобы изучить метод золотого письма", — записал в 1115 году святой Византийский ученый Евстафий Солунский.

Все следы письменности этого языка были утрачены, ведь первобытные жители Колхиды использовали органические материалы для письма, например кости или деревья, которые со временем разложились.

Надежда на объяснение этого древнего письма загорелась после находки таблички Башплеми, что может быть связано с колхийскими рунами. Впрочем, без дальнейших археологических исследований сказать что-либо о надписи невозможно.

"Дешифрование надписи, обнаруженной в историческом Дбанищеве, может стать чрезвычайно интересным и значимым событием, и это, возможно, может изменить стереотипы по поводу определенных исторических явлений, а также ключевых аспектов возникновения и развития письменности на Кавказе", — отметили ученые.

Напомним, в Испании обнаружили новый вид динозавров с одной сверхдлинной частью тела.

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