Археологи обнаружили затонувший мир возрастом 140 тысяч лет: там жили Homo erectus и гигантские животные

Потерянная равнина Явы / © Shutterstock

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У побережья индонезийского острова Ява археологи обнаружили следы древнего мира, около 140 тысяч лет назад являвшегося сушей. Там жили Homo erectus, а рядом обитали слоны, носороги, бегемоты, большие быки и другие животные.

Исследования опубликовали в журнале Quaternary Environments and Humans.

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Находки сделали под Мадурским проливом неподалеку от современного города Сурабая. Среди них фрагменты человеческих черепов и более 6000 окаменевших остатков позвоночных животных.

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Ученые идентифицировали не менее 36 видов. Среди них были слоны, носороги, быки, крокодилы, бегемоты, комодские вараны и даже речные акулы.

Когда-то здесь текли реки

Сегодня эта территория находится под водой, однако в плейстоцене уровень моря был примерно на 100 метров ниже. Ява тогда была частью большого участка суши — Сундаленда, соединяющего острова с материковой Юго-Восточной Азией.

На месте современного пролива простирались травянистые равнины, реки и прибрежные леса. В частности, древняя река Соло текла по территориям, которые сейчас затоплены.

Окаменелости случайно подняли с морского дна во время дноуглубительных работ в 2014-2015 годах.

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Для определения их возраста исследователи применили оптически стимулированную люминесценцию. Возраст отложений оценили в 162-119 тысяч лет, а сами остатки отнесли примерно к периоду 140 тысяч лет назад.

Следы возможной охоты

На некоторых костях животных учёные обнаружили следы разрезов. Они свидетельствуют, что туши обрабатывали, в частности, для добывания костного мозга.

Исследователи также обратили внимание на возраст обнаруженных животных. Среди останков преобладали взрослые особи, тогда как старых животных почти не было. Это может указывать на выборочную охоту, а не только на поедание случайно найденной падали.

В то же время археологи пока не могут точно сказать, кто именно оставил эти следы и связана ли такая охота непосредственно с Homo erectus.

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Карта проживания Homo erectus стала больше

Форма найденных фрагментов черепов наиболее соответствует Homo erectus позднего яванского периода.

Раньше их останки находили преимущественно в других известных районах Явы. Новая находка показывает, что эти люди могли жить и передвигаться по значительно большей территории — по равнинам, которые впоследствии оказались под водой.

Исследователи предполагают, что значительная часть археологической истории Юго-Восточной Азии до сих пор может быть скрыта под морским дном.

Обнаруженные человеческие останки ныне хранятся в Геологическом музее в Бандунге.

Напомним, ученые обнаружили в египетской пустыне окаменелости, свидетельствующие, что более 70 миллионов лет назад на месте одного из самых засушливых регионов планеты существовало теплое тропическое море с богатой экосистемой.

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